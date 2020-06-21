«Динамо» заявило о наличии коронавируса у троих футболистов клуба

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо» подтвердила наличие коронавируса у троих игроков команды.
«Динамо» заявило о наличии коронавируса у троих футболистов клуба
  • © fcdynamo.ru

«Мы можем подтвердить положительный тест на коронавирус у трёх футболистов: Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски и Клинтон Н'Жи. Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин», — приводит слова представителя пресс-службы бело-голубых «Чемпионат».

До этого в прессе появлялась информация, что COVID-19 также обнаружен у форварда Николая Комличенко.

Изначально на 21 июня был запланирован матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Ранее Дмитрий Губерниев похвалил «Краснодар» за согласие перенести матч с «Динамо».

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