Губерниев похвалил «Краснодар» за согласие перенести матч с «Динамо»
- РИА Новости
«Краснодар» молодцы! Спасибо! Жива вера в российский футбол, в справедливость, пока есть такой «Краснодар», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
20 июня агент Дмитрий Селюк заявил, что положительный результат показали тесты на COVID-19, которые сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.
В подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.
Ранее сообщалось, что матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля.