Губерниев похвалил «Краснодар» за согласие перенести матч с «Динамо»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил футбольный клуб «Краснодар» за согласие перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Краснодар» молодцы! Спасибо! Жива вера в российский футбол, в справедливость, пока есть такой «Краснодар», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

20 июня агент Дмитрий Селюк заявил, что положительный результат показали тесты на COVID-19, которые сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.

В подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.

Ранее сообщалось, что матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля.