СМИ: Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесён.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, исполком РФС утвердил перенос игры на 19 июля.

20 июня агент Дмитрий Селюк заявил, что положительный результат показали тесты на COVID-19, которые сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.

В подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня и должен был начаться в 20:00 по мск.

Ранее сообщалось, что РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав.