СМИ: Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля
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- РИА Новости
Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, исполком РФС утвердил перенос игры на 19 июля.
20 июня агент Дмитрий Селюк заявил, что положительный результат показали тесты на COVID-19, которые сдали полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи. В прессе также появилась информация об обнаружении заболевания у нападающего Николая Комличенко и хавбека Себастьяна Шиманьски.
В подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.
Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня и должен был начаться в 20:00 по мск.
Ранее сообщалось, что РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав.