В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.

«Буквально перед матчем появляются провокационные заявления, идущие вразрез с ежедневными анализами футболистов ФК «Уфа», у которых не выявили ни одного случая за всё время», — цитирует Мурзагулова «Горобзор.ру».

Он отметил, что подобную информацию распространяют «мутные» источники и это говорит о том, что кто-то хочет очередного позора в российском футболе. Он также подчеркнул, что «Уфа» не будет выставлять игроков академии на ближайшие матчи.

«Футболисты «Уфы» находятся в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее», — добавил Мурзагулов.

21 июня «Уфа» должна провести матч с «Тамбовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

До этого у шести игроков «Ростова» был обнаружен COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее руководитель пресс-службы Сергей Тыртышный отреагировал на слухи о коронавирусе в команде.