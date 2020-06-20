В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

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Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде
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«Буквально перед матчем появляются провокационные заявления, идущие вразрез с ежедневными анализами футболистов ФК «Уфа», у которых не выявили ни одного случая за всё время», — цитирует Мурзагулова «Горобзор.ру».

Он отметил, что подобную информацию распространяют «мутные» источники и это говорит о том, что кто-то хочет очередного позора в российском футболе. Он также подчеркнул, что «Уфа» не будет выставлять игроков академии на ближайшие матчи.

«Футболисты «Уфы» находятся в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее», — добавил Мурзагулов.

21 июня «Уфа» должна провести матч с «Тамбовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

До этого у шести игроков «Ростова» был обнаружен COVID-19, из-за чего команда была вынуждена отправиться на карантин, а на матч с «Сочи» (1:10) был выставлен состав из футболистов академии.

Ранее руководитель пресс-службы Сергей Тыртышный отреагировал на слухи о коронавирусе в команде.

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