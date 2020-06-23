«Мы вышли на поле не в поддавки играть»: форвард «Сочи» Колдунов о матче с «Ростовом», критике и дебютном голе

Сдерживать эмоции после первого гола на взрослом уровне было сложно, несмотря на то, что уровень соперников был значительно ниже. Об этом в интервью RT заявил полузащитник «Сочи» Никита Колдунов после победы в матче 23-го тура РПЛ. По его словам, никто из партнёров не собирался играть вполсилы и жалеть воспитанников академии «Ростова». 20-летний футболист также рассказал о реакции в команде на победу, критике в социальных сетях в свой адрес и примере Александра Кокорина.

«Все понимали, что излишние эмоции будут неуместны»

— Знали ли вы заранее, что предстоит сыграть в матче «Ростовом»?

— Ни один запасной футболист не знает наверняка, выйдет он на поле или нет. Всё зависело от того, как будет складываться матч и какие позиции тренер сочтёт нужным усилить. Но поскольку сейчас разрешено производить пять замен, витала мысль, что шанс сыграть достаточно велик. Готовился, настраивался — и мне предоставилась возможность проявить себя.

— Какие эмоции испытывали, когда тренеры вызвали к бровке?

— Приятное волнение. Для меня это всего лишь второй матч в РПЛ. Да и после длительного перерыва очень хотелось вновь прочувствовать атмосферу стадиона и болельщиков. В целом выходил с желанием получить удовольствие от игры.

— За отведённые 21 минуту вам удалось и голевую передачу отдать Дмитрию Полозу, и самому забить. Какие эмоции испытали от первых результативных действий в карьере на элитном уровне?

— Внутри меня переполняла радость, но понимал, что чересчур открыто демонстрировать свои эмоции не стоит. Однако, судя по количеству негативных комментариев в социальных сетях, мне это не очень удалось.

— Многие считают, что вам не стоило радоваться, учитывая сложившиеся обстоятельства?

— Я забил свой первый мяч в РПЛ. Для каждого футболиста это запоминающееся событие, и никак не отреагировать на это было сложно. К тому же, этот гол был для меня важен с точки зрения дальнейшего развития и обретения уверенности. Но если бы у меня была возможность отмотать время назад, постарался бы сделать невозмутимое лицо.

— К слову, когда стало известно, что «Ростов» сыграет молодёжкой, в раздевалке не обсуждали до матча, что не стоит праздновать голы?

— Этот момент не обговаривался, но все понимали, что излишние эмоции будут неуместны. В раздевалке всё было как обычно: тренеры давали установку, а мы настраивались на игру.

— Как болельщики на трибунах отреагировали на ваш гол, ведь он стал десятым, а раньше ни одна команда в РПЛ не забивала двузначного количества мячей?

— Большинство из присутствующих на матче фанатов симпатизировали соперникам. Но когда я отличился и диктор объявил мою фамилию, услышал одобрительные возгласы. Даже когда выходил на разминку, некоторые выкрикивали моё имя. Безумно благодарен болельщикам за это!

— Владимир Федотов после игры что-то сказал вам персонально?

— Тренерский штаб похвалил и поздравил. А на следующем занятии все дебютировавшие ребята и вошедший в «клуб 100» Саша Кокорин пробежались через традиционный живой коридор.

«От нас мало что зависело»

— Какой была первая реакция в команде, когда стало известно, что на игру приедет молодёжный состав «Ростова»?

— В день встречи команда просыпалась с мыслью о том, что нас ждёт не полноценный матч, а двусторонка. До последнего не понимали, состоится ли встреча или нет. Только перед обедом руководство сообщило, что против нас выйдет молодёжный состав. Разговоры о таком варианте велись и до этого, но наверняка мы ничего не знали.

— Перед матчем ходили слухи о переносе. Какого мнения придерживались сами игроки?

— От нас мало что зависело. Есть руководство клуба, которое принимает решение и нам его озвучивает. Дальше команда делает свою работу и старается выложиться по-максимуму. Если было решено проводить встречу, значит, на это были весомые причины. Приходится доигрывать сезон в таких условиях. По моему мнению, можно было бы разрешить прилететь в Сочи основному составу «Ростова», но без заболевших коронавирусом футболистов.

— В клубе рассматривали вариант, при котором на матч 23-го тура мог выйти молодёжный состав «Сочи» с несколькими игроками основы?

— Может быть, на высшем уровне такой вариант и обсуждался, но нам об этом ничего не говорили. Опять же, в преддверии матча был определён стартовый состав, все занимались, наигрывали комбинации, пытались почувствовать друг друга после стольких месяцев простоя. Видимо, тренерский штаб и руководство не захотели что-либо менять.

— Как в целом относитесь к высказываниям о том, что «Сочи» стоило согласиться на перенос?

— Глупая позиция. Решение о переносе игры принимает РПЛ, а не сам клуб. «Сочи» мог выразить свою позицию, но последнее слово всегда остаётся за руководителями лиги. Почему сейчас все говорят о том, что мы должны были согласиться перенести матч, мне непонятно.

— Предполагали ли вы, что он может закончиться с таким разгромным счётом?

— Мы рассматривали разные сценарии. Соперник был максимально мотивирован, для ребят это был отличный шанс проявить себя. Хоть они и моложе, но в этом возрасте многие известные футболисты уже демонстрировали игру высокого уровня. Возможно, матч и сложился бы иначе, если бы мы не выходили на него с желанием забивать и побеждать. Разрыв в счёте мог быть как меньше, так и больше. Но этого мы уже никогда не узнаем.

— Не считаете, что в какой-то момент «Сочи» стоило остановиться и не унижать соперника?

— Мы вышли на поле не в поддавки играть. Наши болельщики пришли на стадион впервые за три месяца и заслуживали достойной игры, а не дворового футбола в которой бы превратился матч, если бы мы перекатывали мяч и не напрягались. На таком уровне подобного быть не должно.

— Какая атмосфера царила в раздевалке после финального свистка?

— Ничего сверхъестественного не было, пообщались немного и разъехались по домам без особых эмоций. Только немного пошутили над Антоном Заболотным по поводу нереализованного пенальти, но он очень позитивный парень и к таким подколам относится с юмором.

«Сразу поняли, как сильно это ударит по репутации клуба»

— Вас удивила реакция общественности, которая встала на сторону ростовчан, хотя вы не сделали ничего предосудительного?

— О последствиях мы задумались ещё тогда, когда нас обвинили в отказе от переноса. Поняли, как сильно это ударит по репутации клуба. Честно говоря, надеялись, что здравый смысл восторжествует, и нас, футболистов, критика коснётся в меньшей степени, так как команда никак не могла повлиять на ситуацию. Но всё имеет свойство со временем забываться, так же будет и с этой историей. Даже сейчас уже чувствуется спад ажиотажа вокруг нашего инцидента. Потому что за ним последовали новые игры, новые туры и новые проблемы.

— Не думаете, что после того, как «Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо», вас ждёт новая волна критики?

— Скорее всего, так и будет. Полагаю, что руководство «Краснодара» приняло такое решение, основываясь на опыте «Сочи», не желая повторить нашу участь. Теперь этим двум командам предстоит найти свободные даты и подкорректировать тренировочный процесс.

— Обсуждали с одноклубниками комментарии в социальных сетях?

— Да, общались с ребятами на следующий день перед тренировкой. Шутили с Заболотным, показывали друг другу самые забавные комментарии. Некоторые из них с такой искренней злобой написаны, что читаешь — и становится смешно.

— Как реагируете на сообщения с критикой в свой адрес?

— Не могу понять, чем руководствуются люди, желающие мне побольше травм и чтобы гол в ворота «Ростова» стал последним в моей карьере. Не считаю, что заслужил высказывания а-ля «гнилым футболистам не место в РПЛ». Но особо «адекватные» умудряются писать гадкие вещи даже о моей семье. Судя по комментариям, мне нужно было выйти на замену, забить мяч в свои ворота и поставить крест на карьере. Вот тогда бы меня похвалили.

— А как ваша семья реагирует на произошедшее?

— Дядя принимает всё близко к сердцу. Несмотря на мои попытки объяснить, что хейтерам бесполезно отвечать, так как их главная задача — оскорбить человека, он всё равно пытается меня защитить. Сам я даже не старался оправдываться. Просто не стал читать большую часть злобных комментариев.

— Испортил ли шквал критики впечатление от исторического для вас события?

— Абсолютно нет. Не зря же существует выражение «чёрный пиар — тоже пиар». Даже такое обсуждение и такие комментарии являются частью развития. Я уже довольно давно в большом футболе и много общаюсь со звёздами РПЛ. Знаю, как нужно реагировать в подобных ситуациях. Сейчас я абсолютно спокоен и занимаюсь своими делами. Тем более наряду с негативными комментариями получаю огромное количество добрых сообщений с поздравлениями и поддержкой.

«Счастлив, что выступаю с Кокориным в одной команде»

— У вратаря «Ростова» Дениса Попова после матча количество подписчиков в Instagram увеличилось в разы. Оказал ли прошедший матч влияние на вашу популярность в соцсетях?

— По словам моего менеджера, прирост есть, но, конечно, цифры не такие сумасшедшие, как у Попова. Акцент в этой ситуации всё же был на команде соперника, что моментально отразилось на интересе к ним.

— Концовка нынешнего сезона — шанс для вас подобраться к стартовому составу в следующем?

— Это моя главная задача на сегодняшний момент, та цель, к которой иду день за днём. Если судить по двум матчам и тренировочному процессу, кажется, я могу конкурировать с нынешними футболистами основного состава. Если кто-то из них получит травму, шанс может появиться даже раньше, чем рассчитываю. На карьеру игрока влияет масса факторов, помимо его стараний. Нужно быть готовым ко всему.

— Каково играть в одной команде с футболистом уровня Александра Кокорина?

— Это очень влияет на твой прогресс как в тренировочном процессе, так и во время матчей. У него всегда есть чему научиться, что подсмотреть. И сам Саша — очень открытый и добрый парень, который всегда подскажет, поможет. Молодому футболисту очень легко развиваться, будучи с ним в одной команде.

— Кто является вашим примером для подражания среди российских футболистов?

— Всё тот же Кокорин. Я счастлив, что выступаю с ним в одной команде. На тренировках смотрю со стороны и понимаю, что это игрок европейского уровня. Его мышление на поле и футбольные навыки дорогого стоят. Ещё бы выделил Антона и Алексея Миранчуков, мне кажется, они бы тоже смогли заиграть в Европе. Но лучшим российским футболистом XXI века я считаю Андрея Аршавина. Сомневаюсь, что кто-то в ближайшее время сможет приблизиться к его уровню игры.

— Вы выпускник академии «Зенита» и наверняка мечтаете однажды вернуться в родные пенаты и выйти на поле «Газпром Арены» в сине-бело-голубой футболке?

— В Петербурге я родился и вырос, так что это для меня особенное место. Нам с детства прививают любовь к своей команде, и я всю жизнь мечтал выступать за неё. В 10-летнем возрасте прошёл в академию, сыграл много матчей за молодёжку. Но в какой-то момент осознал, что нужно двигаться дальше. Поступило предложение от основной команды «Сочи», мы его приняли, и сейчас я здесь. Стремление вернуться в родной клуб всегда со мной, потому что там мой дом, моя семья.

— А если представится возможность огорчить любимую команду в футболке «Сочи»…

— Забью, но праздновать не буду из уважения к городу и клубу. Я с детства болею за «Зенит», хотя и выступаю за сочинцев. Для футболистов это нормальная практика. Но на матч выйду заряженным на победу и сделаю всё, чтобы помочь команде.