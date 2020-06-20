Калиниченко пристыдил игроков «Сочи» за разгром «Ростова»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил победу «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Ростовом» (10:1).
Калиниченко пристыдил игроков «Сочи» за разгром «Ростова»
  • РИА Новости

«Сочи», неужели вы не могли догадаться отнестись с бОльшим уважением к этим пацанам? Самим не стыдно было? А вратарь у «Ростова» — огнище!» — написал Калиниченко в Twitter.

На матч с «Сочи» ростовчане выставили игроков молодёжного состава и академии. Это связано с тем, что основная команда была отправлена на двухнедельный карантин после того, как у шестерых футболистов диагностировали коронавирус.

Ранее Колосков заявил, что если бы «Сочи» стал катать мяч, то проявил бы неуважение к пацанам из «Ростова».

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