Калиниченко пристыдил игроков «Сочи» за разгром «Ростова»
- РИА Новости
«Сочи», неужели вы не могли догадаться отнестись с бОльшим уважением к этим пацанам? Самим не стыдно было? А вратарь у «Ростова» — огнище!» — написал Калиниченко в Twitter.
На матч с «Сочи» ростовчане выставили игроков молодёжного состава и академии. Это связано с тем, что основная команда была отправлена на двухнедельный карантин после того, как у шестерых футболистов диагностировали коронавирус.
Ранее Колосков заявил, что если бы «Сочи» стал катать мяч, то проявил бы неуважение к пацанам из «Ростова».