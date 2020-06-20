Колосков: если бы «Сочи» стал катать мяч, то проявил бы неуважение к пацанам из «Ростова»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча ФК «Сочи» с «Ростовом» (10:1).
Колосков: если бы «Сочи» стал катать мяч, то проявил бы неуважение к пацанам из «Ростова»
  • РИА Новости

«Если бы «Сочи» остановился, тогда бы проявил неуважение к этим мальчишкам. Тогда это было бы издевательство. Показывать пренебрежение к этим ребятам? Зачем? Они вышли играть. Это уже премьер-лига вообще-то. Да, вы ещё не мужики, но и не дети. Так играйте, раз вам выпал шанс проверить свои силы на другом уровне. При этом не могу сказать, что «Сочи» уничтожил соперника. Показалось, что лидеры хозяев всё равно играли не в полную силу. 10:1? Уж лучше так, чем забить четыре и просто катать мяч. Вот тогда они бы нанесли больший ущерб этим мальчишкам», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Ранее Газзаев высказался о матче «Сочи» — «Ростов».

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