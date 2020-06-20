Газзаев — о матче «Сочи» с «Ростовом»: нанесён огромный имиджевый удар по РПЛ

Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев поделился мнением о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов» (10:1).

«Матч «Сочи» — «Ростов» — позор российского футбола. Нанесён огромный имиджевый удар по лиге. Подобное невозможно ни в одном серьёзном чемпионате. Возмутительно, что матчу в таком формате позволили состояться. Игру надо было пытаться перенести на другую дату. В данной ситуации у РПЛ были все полномочия принять решение о переносе, но лига просто самоустранилась, пустив ситуацию на самотёк, что привело к одному из самых позорных матчей в истории нашего футбола», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

«Ростов» вышел на игру юниорским составом, поскольку основа находится на карантине из-за заболевания коронавирусом шестерых игроков.

Ранее Жириновский призвал отменить результат матча РПЛ «Сочи» — «Ростов».