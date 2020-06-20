Жириновский призвал отменить результат матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»

Короткая ссылка
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов».
Жириновский призвал отменить результат матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»
  • РИА Новости

«Мы выражаем возмущение, что руководство РПЛ и РФС не перенесли этот матч и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство. Эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи. Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» извинились за шутку над «Ростовом» в социальных сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить