Жириновский призвал отменить результат матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов».

«Мы выражаем возмущение, что руководство РПЛ и РФС не перенесли этот матч и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство. Эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи. Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» извинились за шутку над «Ростовом» в социальных сетях.