«Ростов» опубликовал заявление по поводу матча с «Сочи»

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление по ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
«Ростов» опубликовал заявление по поводу матча с «Сочи»
  • @rostovfc
  • Twitter

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе», — говорится на сайте «Ростова».

По мнению клуба, нести ответственность за сложившуюся ситуацию должно руководство именно РПЛ, а не ФК «Сочи».

«Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики. У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договорённостям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — написано в заявлении.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее сообщалось, что матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить