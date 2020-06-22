«Ростов» опубликовал заявление по поводу матча с «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление по ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе», — говорится на сайте «Ростова».

По мнению клуба, нести ответственность за сложившуюся ситуацию должно руководство именно РПЛ, а не ФК «Сочи».

«Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики. У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договорённостям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — написано в заявлении.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее сообщалось, что матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран.