СМИ: Матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран

Результат уже сыгранного матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» не будет пересмотрен.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переигровка не будет назначена, так как возможные поправки в регламент, который отвечает за борьбу в РПЛ с COVID-19, не будут иметь обратной силы.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее тренер молодёжной команды «Ростова» заявил, что на месте игроков «Сочи» не вышел бы на поле.