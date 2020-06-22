СМИ: Матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран

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Результат уже сыгранного матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» не будет пересмотрен.
СМИ: Матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переигровка не будет назначена, так как возможные поправки в регламент, который отвечает за борьбу в РПЛ с COVID-19, не будут иметь обратной силы.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее тренер молодёжной команды «Ростова» заявил, что на месте игроков «Сочи» не вышел бы на поле.

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