Тренер молодёжной команды «Ростова»: на месте игроков «Сочи» не вышел бы на поле

Тренер молодёжной команды «Ростова» Заур Тедеев высказался по поводу футболистов «Сочи», с которыми его подопечные играли вместо основного состава в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права — это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определённые лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не моё дело», — цитирует Тедеева ТАСС.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за коронавируса у шести футболистов. «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. В итоге матч завершился самой крупной победой в истории РПЛ — 10:1 в пользу «Сочи».

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