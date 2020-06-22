Вступление Кокорина в «клуб 100», шестой матч ЦСКА без побед и демарш фанатов «Локомотива»: чем запомнился 23-й тур РПЛ

«Ростов» из-за вспышки коронавируса в матче с «Сочи» вынужден был выпустить на поле молодёжку, а матч «Краснодара» и «Динамо» по той же причине был перенесён на другую дату. Александр Кокорин вступил в клуб Григория Федотова, оформив хет-трик, а Солтмурад Бакаев забил дебютный мяч в карьере на элитном уровне и принёс победу «Рубину». ЦСКА впервые с 1954 года уступил «Зениту» со счётом 0:4 на своём поле, владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судью встречи с «Арсеналом», а фанаты «Локомотива» приняли в штыки нового наставника Марко Николича, несмотря на победу. Чем запомнился 23-й тур РПЛ — в материале RT.

Три очка Глушакова и «нужные слова» Шалимова

В первом матче РПЛ после паузы, вызванной эпидемией коронавируса, сражались два аутсайдера чемпионата. «Крылья Советов» и «Ахмат» провели яркую встречу и на двоих забили шесть мячей. Хозяева уверенно вели после первого тайма, но во втором посыпались. Гостям хватило четверти часа, чтобы четырежды поразить ворота Евгения Фролова и добыть победу. Впоследствии наставник самарцев Миодраг Божович назвал произошедшее шоком. А Игорь Шалимов признался, что сумел найти нужные слова в раздевалке. Правда, отказался сказать, какие именно.

Примечательно, что одновременно на поле появилось сразу шестеро футболистов, в разное время защищавших цвета «Спартака», и именно при их непосредственном участии было оформлено четыре гола. Безусловно, одним из главных героев стал Денис Глушаков. Экс-капитан красно-белых забил сам и помог оформить дубль Владимиру Ильину. А у гостей последнее взятие ворот организовали когда-то не пришедшийся ко двору в Тарасовке Александр Гацкан и отправленный в аренду Максим Глушенков.

Поражение юных воспитанников «Ростова»

Самой резонансной стала встреча между «Сочи» и «Ростовом». Из-за вспышки инфекции COVID-19 гости были вынуждены выставить молодёжный состав и ожидаемо потерпели поражение.

В ростовском клубе были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Согласно новому медицинскому регламенту РФС, основному составу команды пришлось сесть на карантин. При этом руководство сочинского коллектива отказалось пойти навстречу сопернику и перенести игру, заявив об отсутствии возможности провести матч в другой день.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин апеллировал к регламенту РПЛ, в котором есть пункт о форс-мажорных условиях, при возникновении которых принимать решение о переносе встреч должно руководство РПЛ. Однако Карпин так и не был услышан, Премьер-лига отказалась рассматривать вспышку COVID-19 как непредвиденные обстоятельства и принимать участие в разрешении спора между командами не стала.

В итоге ростовчанам пришлось играть составом, средний возраст которого составил 17,2 года, и «Сочи» наглядно продемонстрировал разницу между футболистами-профессионалами и молодёжкой. Воспитанники дончан отчаянно бились, но, несмотря на рекорд 17-летнего вратаря Дениса Попова по числу спасений и гол его сверстника Романа Романова, в итоге уступили со счётом 1:10.

Подопечные Владимира Федотова стали первыми в истории лиги, кому удалось забить двузначное количество мячей за матч. Александр Кокорин оформил хет-трик, довёл количество забитых мячей за карьеру до 102-х и вошёл в клуб Григория Федотова, а Антон Заболотный и Дмитрий Полоз отметились дублями.

Однако встречу на стадионе «Фишт» многие назвали одной из самых позорных страниц в истории чемпионата России. Даже собственные болельщики выказали «Сочи» неодобрение и под конец основного времени всё чаще освистывали команду.

Возвращение домой «Урала» и успехи молодёжи «Рубина»

Из-за расписания и длительной паузы, два последних матча «Урала» на «Екатеринбург Арене» разделили почти семь месяцев. 24 ноября 2019-го подопечные Дмитрия Парфёнова принимали «Спартак» и лишь 20 июня 2020-го встретились дома с «Рубином». Однако фактор своего поля никак не сказался на результате. «Шмели» в нынешнем сезоне не лучшим образом выступали дома (три победы, одна ничья и пять поражений) и продолжили тенденцию в отчётном матче. Казанцы воспользовались многочисленными ошибками хозяев в обороне и второй раз в сезоне одержали две победы подряд.

У гостей оба мяча забили игроки, не достигшие 21 года. Сначала Хвича Кварацхелия оформил гол ножницами, а потом помог забить Солтмураду Бакаеву. Для воспитанника «Спартака» этот мяч стал первым в РПЛ.

Однако на 81-й минуте «Рубин» остался вдесятером (это произошло в третьей встрече подряд), а Вячеслав Подберёзкин стал первым футболистом команды в сезоне, получившим прямую красную карточку. Таким образом, казанцы вышли на первое место по числу выдворений с поля (пять), разделив его с «Динамо» и «Крыльями Советов».

Окончание неудачной серии «Спартака» и скандал с болельщиками

Красно-белые удивили многих экспертов и прервали неудачную серию встреч с туляками, которая тянулась с декабря 2017-го. Матч завершился со счётом 3:2 и помог гостям вновь включиться в борьбу за путёвку в Лигу Европы. За семь туров до конца отставание «Спартака» от идущего пятым ЦСКА составляет всего пять очков, что с учётом формы армейцев и предстоящей очной встречи вряд ли можно назвать серьёзным преимуществом.

Тем не менее главными событиями стали не первый гол Александра Соболева за восемь месяцев и не результативная атака, организаторами которой выступили фланговые защитники — Николай Рассказов и Айртон. При счёте 3:0, с 94-й по 99-ю минуту «Спартак» пропустил дважды, причём второй мяч «Арсенала» стал причиной очередного судейского скандала. После просмотра видеоповтора главный арбитр Евгений Турбин принял неоднозначное решение, назначив пенальти в ворота красно-белых, вызвав критику владельца клуба Леонида Федуна.

Страсти разгорелись и за пределами поля, где болельщики решили проводить отправляющийся из Москвы в Тулу «Спартак», устроив шоу прямо на дороге, по которой ехал автобус с командой. В результате были задержаны сразу несколько болельщиков столичного клуба, на них завели уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Как отмечают в правоохранительных органах, 19 июня «неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджог фаеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса».

При этом клуб опубликовал официальное заявление, в котором призвал отпустить фанатов, а капитан Георгий Джикия даже вызвался уплатить их штрафы, если таковые будут.

Рекорды «Зенита» и проблемы со здоровьем Гончаренко

В центральном матче 23-го тура «Зенит» отправил в ворота соперника четыре безответных мяча и одержал самую крупную гостевую победу над ЦСКА в российской истории. В последний раз петербуржцы обыгрывали москвичей на выезде с таким отрывом в 1954 году.

При этом в XXI веке они лишь однажды разгромили армейцев с большей разницей, но у себя дома: в сезоне-2001 встреча на стадионе «Петровский» завершилась триумфом хозяев со счётом 6:1. Автором единственного точного удара в составе армейцев тогда стал нынешний тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В этот раз к разгромному поражению красно-синих, безвыигрышная серия которых продлилась уже до шести встреч, добавились и проблемы со здоровьем у их наставника. Как сказал старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, после финального свистка у Виктора Гончаренко поднялось давление, вследствие чего он был вынужден пропустить пресс-конференцию. При этом «Зенит» можно смело назвать одной из самых неудобных для белорусского специалиста команд. В 13 играх с петербуржцами вверенные ему коллективы одержали всего одну победу, шесть раз сыграли вничью и столько же раз уступили.

Дуэль Кротова с Тетрашвили и отказ говорить о коронавирусе

Встреча между «Уфой» и «Тамбовом» получилась боевой и завершилась с минимальным преимуществом хозяев. Даниил Фомин набрал два очка по системе «гол + пас», а автором решающего мяча стал Николай Гиоргобиани, отличившийся на 91-й минуте. Примечательно, что ранее в сезоне подопечные Вадима Евсеева ни разу не поражали ворота оппонента в компенсированное время.

У гостей очередной шедевр оформил Михаил Костюков. В прошлом сезоне он отметился эффектным ударом пяткой, а в нынешнем — красиво перекинул мяч через голкипера оппонента. При этом одним из антигероев стал Гурам Тетрашвили. Сначала он зацепил Вячеслава Кротова в собственной штрафной, а уже на 36-й минуте заработал удаление.

При этом дуэль «Уфы» и «Тамбова» разворачивалась на фоне возможной угрозы коронавируса. Накануне в СМИ появилась информация, что форвард хозяев Андреас Вомбергар сдал положительный тест на COVID-19, но в клубе этого не подтвердили. Тем не менее воспитанник «Ривер Плейта» не попал в заявку на игру 23-го тура, что лишь подлило масла в огонь. Журналисты ожидаемо попытались получить ответ у Евсеева, но тщетно. Пресс-службы коллективов, которым передавали вопросы представители медиа, не задали наставнику ни одного вопроса по сложившейся ситуации.

Акции болельщиков в поддержку Сёмина и недовольство судейством

«Локомотив» не испытал серьёзных проблем в противостоянии с «Оренбургом». Автором единственного гола стал Алексей Миранчук, хотя железнодорожники могли забить гораздо больше. Однако Жоау Мариу не смог попасть в пустые ворота, а Эдер — реализовать 11-метровый. Тем не менее московский клуб воспользовался переносом встречи с участием «Краснодара» и вышел на чистое второе место в турнирной таблице, а Марко Николич начал пребывание в столице с победы. Правда, фанаты устроили ему не самый радушный приём. Болельщики вывесили баннеры в поддержку бывшего наставника Юрия Сёмина, а также призвали генерального директора коллектива Василия Кикнадзе уйти в отставку, после чего часть из них покинула трибуны.

Жарко было и на поле, где главный арбитр Станислав Васильев показал суммарно 13 жёлтых карточек. Ещё в компенсированное время к первому тайму второй горчичник схлопотал Рифат Жемалетдинов, а после перерыва настала очередь представителей «Оренбурга». Суммарно они получили девять предупреждений, два из которых привели к удалениям. Особенно вопиющей получилась ситуация с Даниэлем Мишкичем. После просмотра видеоповтора судья изменил своё решение и не стал ставить пенальти за нарушение со стороны хорвата, но тому всё равно пришлось покинуть поле.