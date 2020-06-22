«Есть какая-то непоследовательность»: почему окончание сезона РПЛ не должно превращаться в фарс

Московское «Динамо» вслед за «Ростовом» не смогло выставить основной состав на матч 23-го тура РПЛ из-за вспышки коронавируса. Однако встречу москвичей с «Краснодаром» перенесли на более поздний срок, в то время как команда Валерия Карпина была вынуждена выпустить на игру с «Сочи» юных воспитанников академии. В РПЛ считают, что клубы должны сами договариваться между собой в таких ситуациях. С такой позицией не согласились бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов и экс-капитан сборной России Александр Мостовой, выступившие за регламентирование подобных ситуаций и перенос матчей.

Первый тур чемпионата России по футболу после паузы не обошёлся без эксцессов. Два матча из восьми оказались фактически сорваны после того, как в «Ростове» и «Динамо» были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Согласно новому медицинскому регламенту, основному составу команд пришлось сесть на карантин и принять участие в матчах с «Сочи» и «Краснодаром» соответственно они не смогли.

Однако у одной и той же проблемы двух клубов оказались разные решения. «Сочи» не согласился на перенос встречи с «Ростовом», и жёлто-синие были вынуждены отправить на выездной матч юных воспитанников академии, которые разгромно проиграли со счётом 1:10. В итоге команда, которая занимает четвёртое место в турнирной таблице, опустилась на последнюю строчку в РПЛ по пропущенным мячам. «Динамо» же получило возможность провести матч с «Краснодаром» 19 июля.

Ситуация развилась по-разному из-за позиций соперников двух клубов, вынужденных сейчас находиться на карантине. В «Сочи» переложили ответственность за произошедшее на «Ростов» и заявили об отсутствии возможности провести матч в другой день. Президент клуба Борис Ротенберг уже после нашумевшей встречи заявил, что на это якобы не пошёл бы ни один клуб.

«Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым? Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать проблему на нас. Думаю, любой клуб, который оказался бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договорённость. Если бы мы согласились, то остальные обратились бы в Премьер-лигу искать такие даты», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Однако в случае с «Динамо» выход был найден. Клуб договорился с «Краснодаром» о переносе матча на другой день, и это решение поддержали на заседании бюро исполкома РФС.

«Мы оперативно получили официальный ответ от руководства краснодарцев о согласии перенести календарный матч 23 тура РПЛ с запланированной даты 21 июня на резервный день. Понимая, что такое решение не могло быть простым как чисто с футбольной точки зрения, так и в свете резонансных событий последних дней, хотим от лица всего нашего клуба выразить искреннюю признательность президенту «Краснодара» Сергею Галицкому за жест доброй воли, за человеческое и спортивное благородство», — заявили в «Динамо».

При этом РПЛ в разрешении возникших споров принимать участие не стала, хотя в действующем регламенте сказано, что именно руководство Премьер-лиги должно принимать решение о переносе матчей в случае форс-мажорных обстоятельств. В лиге заявили, что не считают вспышки коронавируса таковыми, поэтому вопрос о проведении или переносе матчей свёлся к обоюдным договорённостям двух клубов. Досрочно завершать сезон из-за двух команд, игроки которых заразились коронавирусом, в РФС и РПЛ тоже не намерены.

По мнению бывшего главного тренера «Рубина» Рината Билялетдинова, РПЛ необходимо установить чёткие правила переноса матчей и обязать клубы следовать им, учитывая при этом их позицию тоже.

«Возникает вопрос, почему на резервный день нельзя было перенести матч «Ростова» и «Сочи»? Хочется знать на него ответ. Эту игру тоже можно было бы отложить. Здесь есть какая-то непоследовательность. Но, наверное, нужно исходить из согласия клубов. Их позиция в этом вопросе является важнейшей. Либо надо ставить жёсткие рамки в регламенте, но всего предусмотреть нельзя. На мой взгляд, всё должно быть прописано, а клубы должны выполнять предписания», — сказал Билялетдинов в разговоре с RT.

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой уверен, что матчи команд, в которых произошло заражение коронавирусом, нужно переносить, так как выставлять вместо основного состава дублёров нецелесообразно.

«Когда стало известно о проблемах «Ростова», трудно было найти какое-то общее мнение, потому что у всех свои права и особенности. Чемпионат сейчас проходит в сжатые сроки. Я не был за то, чтобы выпускать ребят и забивать им 15 мячей. На это неприятно было смотреть. Прошло несколько дней, и уже другая команда попадает в похожую ситуацию. «Краснодар» пошёл навстречу, и, я считаю, правильно сделал. Но впереди будут ещё матчи, кем будет играть «Ростов»? Если это возможно, то игры надо переносить, а если нет, то не добивать юных футболистов», — отметил эксперт.

Ситуацию с «Ростовом» и «Динамо» осложнил тот факт, что обе команды решают серьёзные задачи в концовке сезона и борются за путёвки в еврокубки. Но произошедшее может оставить подопечных Валерия Карпина без них, в то время как москвичи продолжат претендовать на попадание в Лигу Европы.

«Если «Ростов» ещё пару раз так юношами сыграет, то его обгонят и он останется без еврокубков. Им надо думать об этом. «Динамо» пока сохраняет шансы, одну игру в запасе имеет. Бело-голубые ещё остаются вполне реальными кандидатами на еврокубки», — уверен Билелятдинов.

По мнению Мостового, динамовцы тоже останутся в проигрыше от переноса матчей. Он считает, что командам для попадания в еврокубки непременно нужно выходить на поле и зарабатывать очки уже сейчас.

«Динамо» не поехало на матч с «Краснодаром», а следующая игра через три дня, и никто не знает, какая ситуация тогда будет. Шансы на еврокубки повысятся у тех, кто играет. Это «Локомотив», «Спартак», другие команды», — отметил бывший футболист.

Вопрос участия «Ростова» и «Динамо» в следующих матчах остаётся открытым, так как игроки должны соблюдать карантин в течение 14 дней. В течение этого времени состоятся три тура чемпионата России, а резервных дат для переноса больше не осталось. И даже когда футболисты получат разрешение вернуться на поле, им придётся экстренно возвращать форму после двухнедельного отсутствия тренировок.

Разрешить возникшие противоречия могло бы смягчение действующего медицинского регламента, чтобы на карантин отправлялись не все игроки, которые контактировали с заразившимся членом команды, а только те, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Такая практика распространена, например, в Англии.

Если бы такие правила применялись в РПЛ, то и «Ростов», и «Динамо» сохранили бы большую часть футболистов для участия в матчах и не были бы заинтересованы в переносе. По данным «Спорт Экспресса», москвичи уже сделали соответствующее предложение РФС и Роспотребнадзору. Но, по мнению Мостового, смягчение правил лишь увеличит риск заражения внутри команд.

«Раньше я думал, зачем закрывать всю команду, когда двое—трое на лечении, а другие играют. Но подхватить вирус можно тогда, когда идут тренировки. Он же может не сразу проявиться, а через десять дней. Риск всё равно существует», — заявил Мостовой.

В то же время Билялетдинов уверен, что отрицательные тесты должны позволять конкретному игроку выйти на поле.

«Человек, который сидел на карантине и не заболел, имеет право играть. Если человек сидел на карантине, подхватил что-то и переболел, если он прошёл тесты ПЦР и на антитела два раза, то он тоже приравнивается к человеку, не несущему угрозы для окружающих. Он тоже может играть», — заключил экс-тренер «Рубина».