«Васин — не уровень армейцев»: о чём говорили после крупной победы «Зенита» над ЦСКА в матче РПЛ

Андрей Аршавин выделил действия Артёма Дзюбы в матче 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом». Гендиректор петербуржцев Александр Медведев порадовался, что его команда впервые обыграла армейцев на «ВЭБ Арене». Наставник хозяев Виктор Гончаренко не пришёл на послематчевую пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. Заменивший его ассистент Сергей Овчинников признался, что многие армейцы допускали ошибки в этой игре. Бывший капитан москвичей Дмитрий Кузнецов раскритиковал защитника Виктора Васина из-за его игровых действий.

В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил в Москве ЦСКА (4:0). Уже в дебюте голами отметились Бранислав Иванович и Малком. В добавленное к первому тайму время бразилец оформил дубль, а на четвёртой компенсированной минуте матча Себастьян Дриусси реализовал пенальти. Незадолго до этого в составе ЦСКА был удалён защитник Вадим Карпов.

Благодаря успеху в Москве «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя, «Локомотива», до 12 очков. При этом «железнодорожники» имеют игру в запасе. В воскресенье, 21 июня, они примут на своём поле в Черкизове «Оренбург».

Несмотря на крупную победу, главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что в определённые временные отрезки его команда смотрелась хуже ЦСКА. По его мнению, оценивать физическое состояние игроков пока сложно. Однако важное значение имеют не только кондиции: уверенность внушают забитые мячи, добавил Семак. Улучшать состояние своих футболистов специалист рассчитывает через матчи.

«Что касается начала развития атаки, то Артём Дзюба смещался на фланг. Чтобы забивать, ему нужно чаще оказываться у ворот. Сегодня он играл полезно, ассистировал. Мы показали себя единым коллективом. Это очень важная, нужная победа», — сказал Семак.

Охотно делились впечатлениями и подопечные Семака. Так, автор первого гола Бранислав Иванович, признанный лучшим игроком встречи, заверил: зенитовцы сделали всё, что было в их силах, а его гол стал следствием наигранной комбинации.

«Мы очень хорошо начали игру, забили первыми. Играли на контратаках. Матч получился очень тяжёлым в физическом плане. Не хватало наших болельщиков. Без них это другой вид спорта. Надеемся, что вирус успокоится и на следующей домашней игре они будут присутствовать», — сказал сербский легионер в эфире «Матч Премьер».

Защитник Вячеслав Караваев похвалил своего партнёра, который воспользовался хорошей подачей и оказался там, «где надо».

«Ранний гол помог нам в дальнейшем. Потом забили ещё и стали играть намного увереннее, спокойнее, контролировали игру. Мы готовились. Считаю, двигались неплохо, физически были хорошо готовы», — констатировал он.

Другой зенитовец Далер Кузяев признался, что штаб Семака наигрывал стартовый состав в течение недели.

«Зенит» мог выиграть и крупнее. Несколько раз питерцы промахнулись из выгодных позиций, или надёжно действовал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Кроме того, при счёте 2:0 в пользу гостей арбитр не засчитал гол Сердара Азмуна.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал победу над ЦСКА «долгожданным событием». Он напомнил, что сине-бело-голубые ещё не выигрывали на «ВЭБ Арене», а вообще в предыдущий раз побеждали армейцев в Москве в 2014 году.

«Сегодня мы забили четыре гола. Самое главное, что команда выглядела очень свежо, она была заряженной на победу, отлично двигалась и создавала моменты. Ну а то, что не все они были реализованы, — так мы же играли не с молодёжным составом ЦСКА! Счёт говорит сам за себя», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин обратил внимание на то, что во втором тайме ЦСКА создал лишь один момент. Он также выделил Артёма Дзюбу, который «выиграл практически всю верховую борьбу».

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференцию не пришёл. По словам руководителя департамента армейского клуба по связям с общественностью Сергея Аксёнова, белорусский специалист почувствовал недомогание. Поэтому на вопросы журналистов ответил один из его ассистентов Сергей Овчинников. Он подчеркнул, что многие игроки команды допускали ошибки в этом матче.

«Будем разбираться и делать выводы. Быстрые голы всегда сказываются не очень хорошо. «Зенит» смог использовать наши слабые стороны, были допущены определённые ошибки в обороне, но сложилось так, как сложилось. Этот матч даст большую пищу для размышлений», — резюмировал Овчинников.

Возглавлявший до ЦСКА борисовский БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу» Гончаренко проиграл «Зениту» уже в шестой раз при шести ничьих и лишь одной победе. Семак обыграл свой бывший клуб во второй раз.

Исландец Хёрдур Магнуссон не стал скрывать, что Гончаренко был очень расстроен неудачным результатом.

«Мы играли против действительно сильной команды, лидера чемпионата. До перерыва всё было совсем плохо, но второй тайм провели намного лучше. Мы не опускаем руки и будем идти к своей цели», — пояснил он.

В целом же игроки ЦСКА после матча не горели желанием общаться с прессой. Болельщики тем временем критиковали защитников команды за небрежную игру и шутили о необходимости возвращения в состав завершивших карьеру братьев Василия и Алексея Березуцких, которым 20 июня исполнилось по 38 лет.

Бывший капитан ЦСКА, чемпион СССР 1991 года Дмитрий Кузнецов объяснил ошибки 20-летнего Игоря Дивеева и 17-летнего Вадима Карпова их возрастом. В то же время он подверг критике действия их 31-летнего партнёра по оборонительной линии Виктора Васина.

«Дивеев, Карпов. Молодёжь... Отсюда и ошибки. Это нормальное пока явление. Или вы хотите, чтобы они уже сейчас действовали, как Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий? Рано. Надо опыта набираться. Им ещё повезло, что они в столь юном возрасте попали в такой клуб. Что же касается Васина, то он совершает одни и те же ляпы из года в год. Я сразу сказал: это не уровень ЦСКА. Так же, как и Никита Чернов, которого уже нет в команде», — цитирует Кузнецова «СЭ».

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара», ныне телеэксперт Владимир Быстров, в свою очередь, сделал заключение, что ЦСКА попросту некем было усилить игру: «У армейцев было два человека более-менее живых. Как можно терять концентрацию в таком ответственном матче, когда на кону Лига чемпионов? Думаю, у ЦСКА два центральных защитника немного перегорели».

Матч собрал в VIP-ложе многих важных персон российского футбола, в том числе президента РФС Александра Дюкова и главного тренера сборной страны Станислава Черчесова с помощником Мирославом Ромащенко.

В следующем туре «Зенит» примет на Крестовском острове самарские «Крылья Советов», а ЦСКА должен сыграть на «ВТБ Арене» с «Динамо».