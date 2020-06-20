Защитник ЦСКА Магнуссон о поражении от «Зенита»: до перерыва всё было совсем плохо

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился мнением о крупном поражении от санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы играли против действительно сильной команды, лидера чемпионата. До перерыва всё было совсем плохо, но второй тайм провели намного лучше», — цитирует Магнуссона «Спорт-Экспресс».

По словам исландского защитника, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко очень расстроен неудачным результатом матча 23-го тура. При этом Магнуссон заверил, что футболисты армейского клуба не намерены опускать руки.

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, по голу на свой счёт записали Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

Ранее сообщалось, что Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом».