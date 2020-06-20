Защитник ЦСКА Магнуссон о поражении от «Зенита»: до перерыва всё было совсем плохо
- Reuters
- © Ivan Gushchin/PFC CSKA Pool
«Мы играли против действительно сильной команды, лидера чемпионата. До перерыва всё было совсем плохо, но второй тайм провели намного лучше», — цитирует Магнуссона «Спорт-Экспресс».
По словам исландского защитника, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко очень расстроен неудачным результатом матча 23-го тура. При этом Магнуссон заверил, что футболисты армейского клуба не намерены опускать руки.
В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, по голу на свой счёт записали Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.
Ранее сообщалось, что Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом».