Защитник ЦСКА Магнуссон о поражении от «Зенита»: до перерыва всё было совсем плохо

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Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился мнением о крупном поражении от санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Защитник ЦСКА Магнуссон о поражении от «Зенита»: до перерыва всё было совсем плохо
  • Reuters
  • © Ivan Gushchin/PFC CSKA Pool

«Мы играли против действительно сильной команды, лидера чемпионата. До перерыва всё было совсем плохо, но второй тайм провели намного лучше», — цитирует Магнуссона «Спорт-Экспресс».

По словам исландского защитника, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко очень расстроен неудачным результатом матча 23-го тура. При этом Магнуссон заверил, что футболисты армейского клуба не намерены опускать руки. 

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, по голу на свой счёт записали Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

Ранее сообщалось, что Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом».

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