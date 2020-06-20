Дубль Малкома, чудо-гол Кварацхелии и победа «Спартака» в Туле: итоги субботних матчей 23-го тура РПЛ

«Зенит» одержал разгромную победу над ЦСКА со счётом 4:0. В составе лидеров чемпионата России дублем отличился Малком. «Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал», при этом пропустив два мяча в компенсированное время второго тайма. «Рубин» набрал три очка в выездной встрече с «Уралом» благодаря голу Хвичи Кварацхелии «ножницами». О субботних матчах 23-го тура РПЛ — в материале RT.

Дубль Малкома и самое крупное поражение ЦСКА за 19 лет

Перед возобновлением чемпионата России по футболу ЦСКА мог бы считаться последним препятствием «Зенита» на пути ко второму подряд золоту. Армейцам необходимо бороться за еврокубки и прерывать свою безвыигрышную серию, которая перед встречей с лидером РПЛ достигла уже пяти матчей. Хотя красно-синие крайне редко одерживали победу над «Зенитом» в последнее время, отобрать очки им всё-таки удавалось.

Однако интрига в матче на «ВЭБ Арене» исчезла практически так же быстро, как в игре «Сочи» и «Ростова» накануне. Гости открыли счёт уже на второй минуте. Игорь Акинфеев сначала спас свои ворота ценой углового, но затем не смог ничего поделать с ударом Бранислава Ивановича при розыгрыше стандарта.

Не прошло и десяти минут от стартового свистка, как ЦСКА пропустил второй мяч. Снова Акинфеев выручил провалившуюся в обороне команду, только с добиванием Малкома справиться ему уже не удалось. Без Яки Бийола и Ильзата Ахметова армейцам едва удавалось сопротивляться на своей половине поля, и незамедлительно последовал ещё один гол от Сердара Азмуна, но он был отменён из-за офсайда.

Постепенно подопечные Виктора Гончаренко включались в игру и смогли ответить несколькими ударами, но доводить до конца свои моменты хозяевам поля не удавалось. Зато под занавес первого тайма игроки «Зенита» показали, как это нужно делать. На второй добавленной минуте Малком принял мяч на краю штрафной и точно прицелился по воротам ЦСКА, забив свой третий мяч в последних двух матчах.

После перерыва армейцы продолжали безуспешные попытки отыграться, но из-за большого количества брака атаковать должным образом не получалось. Единственный голевой момент создал Константин Марадишвили, но после его удара ЦСКА лишь заработал угловой. В то же время «Зенит» даже при игре вторым номером продолжал угрожать чужим воротам, а Артём Дзюба безошибочно действовал на пользу своей команды.

Концовку матча уставшие игроки ЦСКА полностью провалили. Вадим Карпов придержал двумя руками Дзюбу и получил за это красную карточку, а Игорь Дивеев руками прервал удар Алексея Сутормина, что стало поводом для назначения пенальти. Себастьян Дриусси исполнил удар и установил окончательный счёт — 4:0. «Зенит» впервые с 2001 года обыграл ЦСКА с такой большой разницей.

Подопечные Сергея Семака довели преимущество над «Локомотивом» и «Краснодаром» до 12 очков и стали ещё ближе к чемпионскому титулу. ЦСКА пока остаётся в еврокубковой пятёрке, но от зоны Лиги чемпионов всё так же отстаёт на пять очков.

Первый мяч Соболева в «Спартаке» и активность «Арсенала» в концовке

«Арсенал» и «Спартак» подошли к очной встрече с одинаковой суммой очков. При этом фаворитами матча скорее могли считаться туляки. Красно-белые потеряли за время перерыва нескольких игроков и были разгромлены «Динамо» в последнем товарищеском матче. Руководить москвичами в Туле приходилось Андреасу Хинкелю, так как его начальник Доменик Тедеско отбывал дисквалификацию.

Однако «Спартак» не позволил «Арсеналу» отпраздновать четвёртую подряд победу над собой. Определяющим в этой игре оказался класс отдельных исполнителей, который оказался у гостей выше. Под занавес первого тайма им удалось открыть счёт благодаря Александру Соболеву. Уйдя на замахе от Максима Беляева, он оформил свой первый гол в составе красно-белых. С 11 мячами за сезон Соболев догнал в гонке бомбардиров Эльдора Шомуродова.

Во втором тайме «Арсенал» стал оставлять слишком много пространства на своей половине поля, и спартаковцы этим активно пользовались. На 66-й минуте Айртон, ранее заработавший пропуск следующего матча с «Уфой», с левого фланга навесил в чужую штрафную, и его передачу замкнул другой защитник Николай Рассказов. Вскоре успешную контратаку организовал Джордан Ларссон, завершить которую смог Эсекьель Понсе.

Когда казалось, что вопросы о победителе матча должны быть сняты, «Арсенал» неожиданно выдал мощную концовку. На четвёртой добавленной минуте Евгений Луценко замкнул головой навес с фланга, не дав вратарю «Спартака» Александру Максименко шанса даже среагировать на удар. Вскоре гости понесли ещё одну потерю на следующую игру — очередную жёлтую карточку получил Георгий Джикия.

На этом матч не закончился: арбитр Евгений Турбин решил проверить с помощью VAR столкновение Андрея Ещенко с Гиа Григалавой и назначил пенальти в пользу хозяев поля. Подошедший к «точке» Даниил Лесовой с первой попытки переиграть Максименко не смог, но всё-таки добил мяч, когда уже шла девятая компенсированная минута. Только после этого победа «Спартака» со счётом 3:2 стала окончательной. Подопечные Тедеско поднялись на шестое место в турнирной таблице.

Результативность Кварацхелии и гол Бакаева-младшего

Субботняя программа 23-го тура начиналась в Екатеринбурге, где «Урал» принимал на своём поле «Рубин». Обе команды пока не обезопасили себя в полной мере от вылета в ФНЛ и поэтому не могли себе позволить терять очки. Особенно это касалось казанцев, которые после победы «Ахмата» над «Крыльями Советов» оказались всего на один балл впереди от последнего места.

Символический первый удар в матче нанесла Елена Пуртова — лечащий врач Павла Погребняка. Нападающий «Урала» уже вылечился от коронавируса, но эту игру должен был пропустить, так как пока ещё даже не успел потренироваться с командой.

В его отсутствие подопечные Дмитрия Парфёнова начали матч вполне уверенно. Уже на второй минуте они могли открыть счёт, но гол Андрея Егорычева с углового был отменён после видеоповтора, так как находившийся в офсайде Эрик Бикфалви закрывал обзор вратарю Юрию Дюпину. Вскоре уральцы всё-таки добились своего. Михал Кухарчик прорвался к чужой штрафной и нанёс удар. Мяч от ноги защитника Пабло Сантоса оказался в воротах «Рубина».

Команда Леонида Слуцкого некоторого время продолжала играть вторым номером, пока под конец второго тайма не заработала два угловых подряд. Во время второй попытки Павел Могилевец отдал передачу Хвиче Кварацхелии, и 19-летний игрок красиво забил «ножницами» — уже в третьем матче РПЛ болельщики увидели подобный гол.

После перерыва бывший футболист «Локомотива» всё сделал для ещё одного гола, который стал дебютным в чемпионате России для Солтмурада Бакаева. Младшему брату полузащитника «Спартака» оставалось только попасть по пустым воротам после прохода Кварацхелии по левому флангу.

«Рубин» доигрывал матч в меньшинстве после удаления капитана Вячеслава Подберёзкина и удержал победный счёт. Казанцы обогнали «Урал» в турнирной таблице и по итогам субботних матчей вышли на 11-е место. Екатеринбуржцы проиграли в третий раз подряд и остались в двух очках от зоны вылета.