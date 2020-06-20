Барьер на пути к золоту: ЦСКА встречается с «Зенитом» в матче 23-го тура РПЛ
- Матч первого круга чемпионата РПЛ сезона-2019/20 между «Зенитом» и ЦСКА
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
-
20 июня 2020
А это игроки «Зенита». Сергей Семак немного изменил имидж за время пандемии, а вот Артём Дзюба остался в привычном для болельщиков виде.
-
Футболисты ЦСКА уже на поле. В последний раз они выходили на газон «ВЭБ Арены» 15 марта.
😷 #ЦСКАзенитpic.twitter.com/eO9bbrrMcS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 20, 2020
-
А вот и состав «Зенита». В основу вернулся Далер Кузяев, ранее в сезоне лишь четырежды появлявшийся на поле с первых минут. Также с первых минут встречу начнут Артём Дзюба и Сердар Азмун, которых также как и хавбека сватают в европейские клубы.
Состав сине-бело-голубых на матч #ЦСКАЗенит! pic.twitter.com/Jwi7uOXYGC— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
-
А вот и состав ЦСКА на матч с «Зенитом». В основной состав вернулся восстановившийся от травмы Виктор Васин, а на скамейке оказался перенёсший операцию на кисти Георгий Щенников. Место в воротах ожидаемо занял Игорь Акинфеев, а впереди сыграют Никола Влашич и Фёдор Чалов.
Наш состав на #ЦСКАзенит! pic.twitter.com/IyfDGiSgSz— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 20, 2020
-
Так футболисты ЦСКА прибывали на матч с «Зенитом». В условиях угрозы коронавируса игроки обязаны проходить сквозь специальный «дезинфекционный тоннель».
Приехали и заходим на арену через дезинфекционный тоннель #ЦСКАзенитpic.twitter.com/vuQHNNoR04— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 20, 2020
-
К тому же, «малочисленному отряду» Виктора Гончаренко придётся действовать без пары ведущих исполнителей. Из-за травм встречу пропустят Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев. «Зенит» же не досчитается лишь Эммануэля Мамманы.
-
Тем не менее, в преддверии этой встречи фаворитами считаются футболисты «Зенита». Они занимают первое место в турнирной таблице и на всех парах мчатся ко второму подряд чемпионству. На данный момент они имеют в активе 50 баллов и опережают ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» на девять очков. ЦСКА располагает лишь 36 очками.
-
В первом же туре после возобновления чемпионата России болельщиков ждёт одно из самых знаковых противостояний страны. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ЦСКА и «Зенит» являются самыми успешными клубами последнего десятилетия, на двоих завоевав семь чемпионских титулов.
-
Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую трансляцию матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
- Доминирование «Зенита», борьба на всех уровнях, достижения Акинфеева и Дзюбы: чего ждать от окончания сезона РПЛ
- Сражение «Зенита» с ЦСКА, визит «Спартака» в Тулу, дебюты Николича и Мусаева: главные интриги 23-го тура РПЛ
- ЦСКА выпустил к матчу с «Зенитом» ролик с потолстевшими игроками
- Кириченко оценил перспективы ЦСКА в борьбе за место в зоне ЛЧ
- Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»