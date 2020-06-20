Барьер на пути к золоту: ЦСКА встречается с «Зенитом» в матче 23-го тура РПЛ

В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА принимает на своём поле «Зенит». Подопечные Сергея Семака подходят к этой встрече в статусе лидера чемпионата, а в случае победы увеличат отрыв от ближайших конкурентов до 12 очков. Подспорьем для гостей является безвыигрышная серия хозяев из пяти игр, а также травмы ведущих исполнителей у москвичей. Из-за повреждений Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Матч первого круга чемпионата РПЛ сезона-2019/20 между «Зенитом» и ЦСКА

РИА Новости

© Александр Гальперин