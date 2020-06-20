Барьер на пути к золоту: ЦСКА встречается с «Зенитом» в матче 23-го тура РПЛ

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Сергей Стариков
В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА принимает на своём поле «Зенит». Подопечные Сергея Семака подходят к этой встрече в статусе лидера чемпионата, а в случае победы увеличат отрыв от ближайших конкурентов до 12 очков. Подспорьем для гостей является безвыигрышная серия хозяев из пяти игр, а также травмы ведущих исполнителей у москвичей. Из-за повреждений Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Барьер на пути к золоту: ЦСКА встречается с «Зенитом» в матче 23-го тура РПЛ
  • Матч первого круга чемпионата РПЛ сезона-2019/20 между «Зенитом» и ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин
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Автообновление

  • 20 июня 2020

    А это игроки «Зенита». Сергей Семак немного изменил имидж за время пандемии, а вот Артём Дзюба остался в привычном для болельщиков виде.

  • Футболисты ЦСКА уже на поле. В последний раз они выходили на газон «ВЭБ Арены» 15 марта. 

  • А вот и состав «Зенита». В основу вернулся Далер Кузяев, ранее в сезоне лишь четырежды появлявшийся на поле с первых минут. Также с первых минут встречу начнут Артём Дзюба и Сердар Азмун, которых также как и хавбека сватают в европейские клубы. 

  • А вот и состав ЦСКА на матч с «Зенитом». В основной состав вернулся восстановившийся от травмы Виктор Васин, а на скамейке оказался перенёсший операцию на кисти Георгий Щенников. Место в воротах ожидаемо занял Игорь Акинфеев, а впереди сыграют Никола Влашич и Фёдор Чалов.

  • Так футболисты ЦСКА прибывали на матч с «Зенитом». В условиях угрозы коронавируса игроки обязаны проходить сквозь специальный «дезинфекционный тоннель».

  • К тому же, «малочисленному отряду» Виктора Гончаренко придётся действовать без пары ведущих исполнителей. Из-за травм встречу пропустят Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев. «Зенит» же не досчитается лишь Эммануэля Мамманы.

  • Тем не менее, в преддверии этой встречи фаворитами считаются футболисты «Зенита». Они занимают первое место в турнирной таблице и на всех парах мчатся ко второму подряд чемпионству. На данный момент они имеют в активе 50 баллов и опережают ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» на девять очков. ЦСКА располагает лишь 36 очками. 

  • В первом же туре после возобновления чемпионата России болельщиков ждёт одно из самых знаковых противостояний страны. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ЦСКА и «Зенит» являются самыми успешными клубами последнего десятилетия, на двоих завоевав семь чемпионских титулов.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую трансляцию матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

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