Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями о драке с форвардом Артёмом Дзюбой в раздевалке.

«Драка с Дзюбой действительно была. Досаднейшее поражение от «Краснодара», эмоции. Потом в самолёте, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали. В раздевалке вся команда пыталась нас успокоить. Дошло практически до тумаков. Мы потолкались, помахали руками. Длилось всё секунд 20. Драку начал Дзюба — из-за гола, пропущенного на последних секундах. Но это дело прошлое», — сказал голкипер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года, когда «Зенит» проиграл в гостях «Краснодару» со счётом 1:2, пропустив оба мяча в компенсированное время.

Ранее Божович сравнил Соболева с Дзюбой.