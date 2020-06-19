Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»

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Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями о драке с форвардом Артёмом Дзюбой в раздевалке.
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
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«Драка с Дзюбой действительно была. Досаднейшее поражение от «Краснодара», эмоции. Потом в самолёте, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали. В раздевалке вся команда пыталась нас успокоить. Дошло практически до тумаков. Мы потолкались, помахали руками. Длилось всё секунд 20. Драку начал Дзюба — из-за гола, пропущенного на последних секундах. Но это дело прошлое», — сказал голкипер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года, когда «Зенит» проиграл в гостях «Краснодару» со счётом 1:2, пропустив оба мяча в компенсированное время.

Ранее Божович сравнил Соболева с Дзюбой.

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