Божович сравнил Соболева с Дзюбой

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил перспективы Александра Соболева в московском «Спартаке», сравнив его с экс-форвардом красно-белых Артёмом Дзюбой, в настоящее время выступающим за «Зенит».
Божович сравнил Соболева с Дзюбой
  • РИА Новости

«Если Соболев будет работать так же, как он это делал, придя к нам из «Енисея», то вполне может стать основным. Александр очень опасен в чужой штрафной. Может и сам создать себе момент, и сыграть на партнёра. Местами Соболев чем-то напоминает Дзюбу, характер которого очень бы ему пригодился в «Спартаке». Говорят, что Доменико Тедеско любит высоких нападающих. Если это так, то шансов заиграть в «Спартаке» у Саши становится больше», — цитирует «Спорт-Экспресс» Божовича.

Соболев был арендован «Спартаком» у «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В мае московский клуб выкупил права на футболиста.

Ранее сообщалось, что Федун может уволить Цорна, если «Спартак» не попадёт в еврокубки.

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