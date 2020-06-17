СМИ: Федун может уволить Цорна, если «Спартак» не попадёт в еврокубки
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- РИА Новости
Как сообщает ТНВ, данная опция прописана прописана в контракте Цорна.
Кроме того, отмечается, что Цорн на данный момент является самым высокооплачиваемым гендиректором клуба в лиге, а его ежегодный оклад составляет 45 млн рублей.
После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 28 очками в активе.
Ранее владелец «Спартака» высказался о возможном отстранении клуба от еврокубков за «дело Понсе».