Владелец «Спартака» высказался о возможном отстранении от еврокубков за «дело Понсе»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном запрете на участие клуба в еврокубках и понижении в классе из-за трансфера нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы».

«Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Понсе является воспитанником аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он перешёл в «Рому», а перед началом нынешнего сезона был продан из римского клуба в «Спартак».

В «Ньюэллс Олд Бойз» считают, что коллективу полагались отчисления в размере 40% от перепродажи футболиста, однако «Рома» оформила сделку так, чтобы избежать дополнительных расходов. Недавно адвокат клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Мартин Монтойя заявил, что в ФИФА начали расследование перехода Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Ранее юрист Сергей Алексеев заявил, что «Спартаку» может грозить исключение из еврокубков за «дело Понсе».