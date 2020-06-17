Юрист заявил, что «Спартаку» может грозить исключение из еврокубков за «дело Понсе»

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил, что московскому футбольному клубу «Спартак» может грозить вылет из РПЛ и исключение из еврокубков на несколько лет в результате расследования трансфера нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы».

По его словам, данная ситуация регулируется нормами футбольного права, а в случае выявления признаков мошенничества ещё и нормами уголовного права.

«Исходя из правил футбольного права, теоретически в случае выявления составов правонарушений «Спартаку» могут грозить такие наказания, как крупный денежный штраф, понижение в классе и исключение из еврокубков на несколько лет. Окончательное решение данного вопроса находится в ведении международного спортивного арбитражного суда», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Он также отметил, что в случае выявления признаков коррупции в данном деле физическим лицам уже может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы. При этом он считает, что вряд ли ФИФА сможет как-то наказать «Спартак» и «Рому», и называет странным решение «Ньюэллс Олд Бойз» обратиться в ФИФА только через год после сделки.

Понсе является воспитанником аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он перешёл в «Рому», а перед началом нынешнего сезона был продан из римского клуба в «Спартак».

В «Ньюэллс Олд Бойз» считают, что коллективу полагались отчисления в размере 40% от перепродажи футболиста, однако «Рома» оформила сделку так, чтобы избежать дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак».