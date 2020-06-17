Юрист заявил, что «Спартаку» может грозить исключение из еврокубков за «дело Понсе»

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Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил, что московскому футбольному клубу «Спартак» может грозить вылет из РПЛ и исключение из еврокубков на несколько лет в результате расследования трансфера нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы».
Юрист заявил, что «Спартаку» может грозить исключение из еврокубков за «дело Понсе»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По его словам, данная ситуация регулируется нормами футбольного права, а в случае выявления признаков мошенничества ещё и нормами уголовного права.

«Исходя из правил футбольного права, теоретически в случае выявления составов правонарушений «Спартаку» могут грозить такие наказания, как крупный денежный штраф, понижение в классе и исключение из еврокубков на несколько лет. Окончательное решение данного вопроса находится в ведении международного спортивного арбитражного суда», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Он также отметил, что в случае выявления признаков коррупции в данном деле физическим лицам уже может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы. При этом он считает, что вряд ли ФИФА сможет как-то наказать «Спартак» и «Рому», и называет странным решение «Ньюэллс Олд Бойз» обратиться в ФИФА только через год после сделки.

Понсе является воспитанником аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он перешёл в «Рому», а перед началом нынешнего сезона был продан из римского клуба в «Спартак».

В «Ньюэллс Олд Бойз» считают, что коллективу полагались отчисления в размере 40% от перепродажи футболиста, однако «Рома» оформила сделку так, чтобы избежать дополнительных расходов. 

Ранее сообщалось, что ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак».

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