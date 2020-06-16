ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование обстоятельств перехода аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы» в московский «Спартак» в летнее трансферное окно 2019 года.

«Процедурные сроки ФИФА продвинулись на середину августа. В зависимости от результатов судебного разбирательства «Рома» или «Ньюэллс Олд Бойз» могут обратиться в Спортивный арбитражный суд. Полагаю, что дело будет рассматриваться не более года. ФИФА попросила нас предоставить развёрнутые аргументы, и мы сделали это. Мы начали судебный процесс, требуя, чтобы «Рома» выплатила нам долг за трансфер Понсе. ФИФА постановила провести дисциплинарное расследование в отношении «Ромы» и «Спартака», — заявил адвокат клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Мартин Монтойя, слова которого передаёт TyC Sports.

23-летний Понсе играет за «Спартак» с 2019 года. В его активе девять голов в 26 матчах за московский клуб. Аргентинский форвард перешёл из «Ньюэллс Олд Бойз» в «Рому» в 2015 году.

Ранее Понсе прокомментировал иск «Ньюэллс Олд Бойз» по поводу его перехода в «Спартак».