Понсе прокомментировал иск «Ньюэллс Олд Бойз» по поводу его перехода в «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал иск своего бывшего клуба «Ньюэллс Олд Бойз» в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу его трансфера из итальянской «Ромы» в российский коллектив.
Понсе прокомментировал иск «Ньюэллс Олд Бойз» по поводу его перехода в «Спартак»
  • РИА Новости

«Из «Ньюэллса» никто не связывался ни со мной, ни с моим отцом, который является моим агентом. Я читал об иске в CAS в новостях, знаю, что аргентинский клуб на что-то претендует. Но я игрок «Спартака» и полностью уверен в серьёзности и солидности клуба, за который выступаю», — цитирует Понсе Sport24.

Он также подчеркнул, что делает всё для помощи «Спартаку», а остальные дела его не касаются.

Понсе является воспитанником аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он перешёл в «Рому», а перед началом нынешнего сезона был продан из римского клуба в «Спартак».

В «Ньюэллс Олд Бойз» считают, что коллективу полагались отчисления в размере 40% от перепродажи футболиста. Однако «Рома» оформила сделку так, чтобы избежать дополнительных расходов. Поэтому «Ньюэллс Олд Бойз» требует взыскать с римлян €2 млн.

Ранее первый клуб Понсе потребовал расследовать переход аргентинца в «Спартак».

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