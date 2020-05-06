Первый клуб Понсе требует расследовать переход аргентинца в «Спартак»

Обстоятельства перехода аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы» в московский «Спартак» в летнее трансферное окно 2019 года будут расследованы.

С подобной инициативной в ФИФА обратился аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», в составе которого Понсе начинал профессиональную карьеру. Как сообщается на официальном сайте команды, ей полагались отчисления в размере 40% от перепродажи футболиста. Однако «Рома» оформила сделку так, чтобы избежать дополнительных расходов. Поэтому «Ньюэллс Олд Бойз» требует взыскать с римлян €2 млн.

Ранее сообщалось, что владелец «Брешии» раскритиковал итальянский футбол.