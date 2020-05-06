Владелец «Брешиа» раскритиковал итальянский футбол

Владелец «Брешиа» Массимо Челлино заявил, что разочаровался в итальянском футболе, и допустил, что может вновь купить один из английских клубов.

«Этот футбол больше не для меня, у него нет будущего. Быть президентом стало невыносимо. Это как сидеть за покерным столом, когда ваш противник прячет карты в рукаве и использует поддельные деньги… Я хочу более равный футбол, не основанный на долгах и фактической прибыли. У меня есть отложенные деньги, поэтому, если ничего не изменится, я вернусь в Англию», — приводит слова Челлино Football Italia.

«Брешиа», в нынешнем сезоне вернувшаяся в Серию А, на момент приостановки турнира из-за пандемии коронавируса занимала последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 26 турах.

В прошлом 64-летний бизнесмен был владельцем английского клуба «Лидс Юнайтед» — с 2014 по 2017 год.

Ранее министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не смогут возобновить тренировки до 18 мая.