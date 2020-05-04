Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не смогут возобновить тренировки до 18 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что футбольные клубы не смогут возобновить тренировки до 18 мая и что на данный момент не идёт речи о возобновлении сезона.

«Я видел некоторые странные новости, но ничего не изменилось в отношении того, что я всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая и речь о возобновлении сезона не идёт», — написал Спадафора в своём Facebook.

Он отметил, что сейчас он бы предпочёл сосредоточиться на других видах спорта, так как в ближайшее время уже смогут снова открыться спортивные и оздоровительные комплексы.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Интер» разрешил футболистам проводить индивидуальные тренировки на добровольной основе.