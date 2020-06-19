Кириченко оценил перспективы ЦСКА в борьбе за место в зоне ЛЧ

Бывший форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о перспективах армейцев в заключительной части сезона-2019/20.

«ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призёров. У них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно отыграть всего за две игры, но в них ещё нужно победить. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такой футбол, с которым можно стабильно рассчитывать на победы. Сложно предсказать, как всё будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов», — приводит слова Кириченко газета «Известия».

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От «Краснодара», идущего в зоне Лиги чемпионов, армейцы отстают на пять очков.

В своём первом матче после возобновления турнира ЦСКА сыграет против «Зенита». Встреча пройдёт 20 июня в Москве, начало поединка — в 19:00 мск.

Ранее ЦСКА выпустил к матчу с «Зенитом» ролик с потолстевшими игроками.