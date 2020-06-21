СМИ: В «Динамо» предложили поправки к регламенту в случае выявления коронавируса у игроков

Короткая ссылка
В московском «Динамо» предлагают отправлять на карантин только игрока с положительным результатом теста на коронавирус.
СМИ: В «Динамо» предложили поправки к регламенту в случае выявления коронавируса у игроков
  • @fcdm_official
  • Instagram

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению динамовцев, лишь изменение регламента позволит в нормальном режиме закончить нынешний сезон и провести следующий. Позиция клуба доведена до РФС, с ней ознакомлена глава Роспотребнадзора Анна Попова. В настоящее время идут консультации.

На данный момент два клуба РПЛ находятся на карантине из-за коронавируса — «Ростов» и «Динамо».

Ранее Мостовой выразил мнение, что «Краснодар» правильно поступил, пойдя навстречу «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить