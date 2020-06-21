СМИ: В «Динамо» предложили поправки к регламенту в случае выявления коронавируса у игроков

В московском «Динамо» предлагают отправлять на карантин только игрока с положительным результатом теста на коронавирус.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению динамовцев, лишь изменение регламента позволит в нормальном режиме закончить нынешний сезон и провести следующий. Позиция клуба доведена до РФС, с ней ознакомлена глава Роспотребнадзора Анна Попова. В настоящее время идут консультации.

На данный момент два клуба РПЛ находятся на карантине из-за коронавируса — «Ростов» и «Динамо».

Ранее Мостовой выразил мнение, что «Краснодар» правильно поступил, пойдя навстречу «Динамо».