СМИ: В «Динамо» предложили поправки к регламенту в случае выявления коронавируса у игроков
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению динамовцев, лишь изменение регламента позволит в нормальном режиме закончить нынешний сезон и провести следующий. Позиция клуба доведена до РФС, с ней ознакомлена глава Роспотребнадзора Анна Попова. В настоящее время идут консультации.
На данный момент два клуба РПЛ находятся на карантине из-за коронавируса — «Ростов» и «Динамо».
Ранее Мостовой выразил мнение, что «Краснодар» правильно поступил, пойдя навстречу «Динамо».