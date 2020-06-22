Уткин жёстко раскритиковал ФК «Сочи»

Известный спортивный журналист Василий Уткин выступил с критикой футбольного клуба «Сочи».

«Сегодня играть за «Сочи» — позор. Сегодня быть футбольным клубом «Сочи» — отстой и дно. Единственное, футбольный клуб «Сочи», чего я вам от души желаю: пусть деловая репутация клуба «Сочи» вырастет настолько, что случившееся — ведь, действительно, на вас обратил внимание весь мир — приведёт к тому, что у вас появится деловой и интересный партнёр со всемирным именем и так далее. Я думаю, что вам стоит попробовать законтачиться с таким всемирным брендом, как компания Durex», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за коронавируса у шести футболистов. «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом и в итоге матч завершился самой крупной победой в истории РПЛ — 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи».