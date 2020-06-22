ЦСКА отреагировал на высказывания Селюка о Гончаренко

Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с официальным заявлением относительно высказываний агента Дмитрия Селюка в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера. Ещё более возмутительными его действия являются в свете того, что в ПФК ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента», — говорится в заявлении.

В ЦСКА отметили, что клубу и, вероятно, абсолютному большинству болельщиков не интересно мнение Селюка по футбольным вопросам.

«ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц», — подытожили в столичном клубе.

После матча с петербургским «Зенитом» Селюк раскритиковал работу Гончаренко с командой. В частности, агент заявил, что Седрик Гогуа не попал в состав команды на игру из расистских соображений. Он также призвал белорусского специалиста уйти в отставку, поставив под сомнение его квалификацию.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. В мае тренер и клуб подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА.