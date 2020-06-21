СМИ: Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», специалист уже рассказал о своём желании игрокам и написал заявление об уходе.
При этом руководство хочет уговорить тренера остаться до конца сезона.
В последнем матче, который проходил в рамках 23-го тура РПЛ, ЦСКА разгромно уступил «Зениту» со счётом 0:4. На данный момент ЦСКА занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 36 очков.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством армейцы выигрывали Суперкубок России и дважды занимали второе место в РПЛ.
Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о победе над ЦСКА.