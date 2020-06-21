СМИ: Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко намерен покинуть клуб.

Как сообщает «Чемпионат», специалист уже рассказал о своём желании игрокам и написал заявление об уходе.

При этом руководство хочет уговорить тренера остаться до конца сезона.

В последнем матче, который проходил в рамках 23-го тура РПЛ, ЦСКА разгромно уступил «Зениту» со счётом 0:4. На данный момент ЦСКА занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 36 очков.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством армейцы выигрывали Суперкубок России и дважды занимали второе место в РПЛ.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о победе над ЦСКА.