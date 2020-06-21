СМИ: Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко намерен покинуть клуб.
СМИ: Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», специалист уже рассказал о своём желании игрокам и написал заявление об уходе.

При этом руководство хочет уговорить тренера остаться до конца сезона.

В последнем матче, который проходил в рамках 23-го тура РПЛ, ЦСКА разгромно уступил «Зениту» со счётом 0:4. На данный момент ЦСКА занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 36 очков.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством армейцы выигрывали Суперкубок России и дважды занимали второе место в РПЛ.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о победе над ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить