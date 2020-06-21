Новиков заявил, что с ЦСКА может сыграть молодёжный состав «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда выйдет на матч с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет изменён.
Новиков заявил, что с ЦСКА может сыграть молодёжный состав «Динамо»
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«Если изменений не будет, то главная команда остаётся на карантине, а встречу с ЦСКА проведёт молодёжка, которая с завтрашнего дня начнёт тренироваться на одной из баз в Подмосковье», — цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

Матч «Динамо» — ЦСКА запланирован на 27 июня. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье, из-за чего команда находится на карантине. Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить игроков молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что все понимали неизбежность заболевания коронавирусом в РПЛ.

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