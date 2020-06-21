Алаев: все понимали неизбежность заболевания коронавирусом в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом футболистов в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не вижу поводов для истерики. Давайте честно скажем себе, что все понимали, что вряд ли удастся избежать позитивных тестов. Все понимали, что заражения будут. Но не все одинаково внимательно отнеслись к регламенту. Это привело к тому, что два клуба столкнулись с заболеваниями. Сейчас вместе с Роспотребнадзором мы выясняем причины. Но главная задача — не найти виновных, а сделать так, чтобы избежать повторных случаев», — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».

Вспышки заболевания коронавиусом зафиксированы в «Ростове» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что в РФС и РПЛ не намерены досрочно завершать сезон из-за коронавируса.