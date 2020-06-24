«Матчи РПЛ не напоминали товарищеские»: Каряка о скорости Дзюбы, форме «Спартака», количестве брака и травм

Матчи 23-го тура РПЛ не напоминали товарищеские, хотя многие этого опасались после столь длительного перерыва. Об этом в интервью RT заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка. По его словам, футболисты российских команд функционально выглядели не хуже коллег из ведущих европейских чемпионатов. Специалист отметил, что игроки «Спартака» находятся в неплохой форме, не удивился хорошим показателям Дзюбы и объяснил, почему пока командам удалось избежать серьёзных травм.

— Как вы можете оценить функциональную готовность игроков команд РПЛ в 23-м туре?

— В первом туре после возобновления сезона футболисты показали достаточно неплохой уровень. Было видно, что они соскучились по игре. Всё в порядке было и с движением. В результате, даже если не брать в расчёт матч «Сочи» — «Ростов», в каждой встрече в среднем забивалось более четырёх мячей. Однако выводы пока делать рано. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что матчи Премьер-лиги ни в коем случае не напоминали товарищеские, чего многие опасались.

— Вы сами ожидали худшего?

— Могу сказать так: посмотреть на выходных было на что. Несколько встреч так и вовсе получились очень хорошими, динамичными.

— Процент брака в действиях футболистов оказался не слишком высок?

— На мой взгляд, нет. Понятно, что ошибки были, но футбол без них в принципе невозможно себе представить. Возможно, помарки просто не так сильно бросались в глаза, поскольку все мы соскучились по РПЛ.

— Функциональное состояние каких команд вас приятно удивило?

— В первую очередь, «Зенита» и «Спартака». Сюда же можно отнести «Рубин». Подопечные Леонида Слуцкого неплохо двигались с первой до последней минуты. Видно, что ребята действительно готовы неплохо. Чего не скажешь о родных для меня «Крыльях Советов». Команда вроде бы неплохо начала игру, быстро забила, но потом пропустила четыре мяча за 16 минут.

— Можно ли сказать, что в первых матчах футболисты больше играли благодаря желанию, а не физической готовности?

— Увидим в следующих турах. Чтобы делать какие-то выводы, нужно посмотреть, как будет выглядеть каждая команда после трёх—четырёх встреч. Некоторые к тому моменту успеют «наесться». Другие могут включиться через пару недель после возобновления сезона, и это абсолютно нормально.

— С чем связана такая разница в готовности? Всё-таки команды начинали тренироваться приблизительно в одни сроки.

— Нужно понимать, что не все находились в равных условиях. Кто-то начал тренироваться в мае, кто-то — в начале июня. А одна неделя подготовки в таких условиях решает очень многое. Мелочей здесь просто нет.

— Лишняя неделя подготовки сказалась на результате матча ЦСКА с «Зенитом»?

— В данном случае, скорее, стоит говорить о том, что в составе петербуржцев собраны более высококлассные футболисты. В каждой линии. А действия армейцев в обороне — настоящая проблема для команды. К десятой минуте хозяева пропустили дважды после грубейших ошибок. Поэтому здесь я бы не стал всё списывать на разницу в функциональной готовности. Сказался именно уровень мастерства конкретных игроков. С другой стороны, молодые ребята просто могли находится не в лучшем тонусе. Отсюда результативные помарки.

— Вас не удивило, насколько легко 31-летний и тяжеловесный Артём Дзюба убегал от молодых защитников ЦСКА? Скорость никогда не была его коньком.

— Ну и что? 31 год — это разве возраст для футболиста? Если игрок правильно готовит себя к матчам, он вполне может находиться в великолепной форме и после 30. Примеров тому множество. Артём действительно прекрасно готов. Это заслуга и его, и, в первую очередь, тренерского штаба «Зенита». Видно, что команда себя чувствует прекрасно.

— Среди прочих вы выделили состояние футболистов «Спартака». При этом хорошая физическая готовность красно-белых бросалась в глаза и в начале года.

— Думаю, подопечные Доменико Тедеско просто не успели растерять форму во время пандемии коронавируса. Но, повторюсь, делать выводы по одному матчу после длинного перерыва нельзя. Возможно, «Спартак» в Туле сыграл на эмоциях. Кто знает, может, команда неудачно проведёт встречу с «Уфой» в следующем туре, и тогда пойдут совершенно иные разговоры.

— Разве можно было не растерять форму за два с лишним месяца?

— У футболистов была расписана программа домашних тренировок. Люди занимались, тем более никто не понимал, сколько продлится пауза. Я уверен, игроки не могли растерять форму даже за столь продолжительный срок. Всё зависит от того, чем ты занимаешься. В конце концов, в период отпусков игроки тоже получают индивидуальные задания. Для профессионала это не проблема. А вот что касается тактических нюансов, сложности могут возникнуть, но месяца достаточно, чтобы их решить.

— В «Спартаке» серьёзный объём работы в матче с «Арсеналом» выполнили крайние защитники Николай Рассказов и Айртон. По их игре, казалось, никакой паузы и не было.

— Не вижу в этом ничего удивительного. Возьмём Айртона. Он всегда был очень работоспособен. В нём это качество заложено на физиологическом уровне. По бразильцу видно: много времени, чтобы набрать форму, ему не требуется. А Рассказов молодой. Ему положено много бегать.

— Кто лично вас поразил вас своей работоспособностью в 23-м туре?

— Айртон и Марио Фернандес. Бразильцы закрывали всю бровку и проделали огромный объём работы. Также приятно удивил Денис Глушаков. В матче с «Крыльями Советов» он много двигался, вёл игру «Ахмата» в центре поля и создавал моменты.

— В целом матчи тура показали, что за месяц реально подготовить команду к сезону?

— В общем да. Однако есть один важный момент. Мы прекрасно знаем, что все футболисты команд РПЛ во время паузы из-за пандемии коронавируса не сидели сложа руки, а активно тренировались, пусть и в домашних условиях. Поэтому, конечно, тренеры в мае не столкнулись с полной растренированностью подопечных. Они не начинали работать с «нуля». Другое дело, если бы футболисты пару месяцев действительно не делали ничего. Тогда бы и картина была иная.

— Первый тур после возобновления сезона РПЛ обошёлся без травм. Это можно назвать везением?

— Ничего удивительного нет. Повреждения пойдут позже, когда футболистам придётся проводить большое количество игр за короткий отрезок времени и начнёт сказываться усталость. При таком сложном графике, в первую очередь, страдают мышцы. Впрочем, есть футболисты, подверженные травмам, а есть те, кто никогда проблем со здоровьем не испытывает. Дай бог, чтобы повреждений было как можно меньше.

— Если сравнить готовность футболистов РПЛ с игроками Бундеслиги, сезон в которой возобновился ещё в мае, разница сильно бросалась в глаза?

— Если немного отойти от темы, то там шокировало отсутствие зрителей. Это было очень непривычно. Но постепенно начинаешь привыкать. Да и интершум в трансляциях создаёт правильную атмосферу. Подобное воспринимается куда лучше, чем крики тренеров и игроков на поле. А функционально наши команды сейчас смотрятся не хуже, чем те же немецкие, итальянские или испанские.

— В России клубы могут заполнять стадионы болельщиками на 10 % от их вместимости. Как это сказывается на командах?

— Главное, чтобы число заболевших коронавирусом в стране не увеличивалось. В таком случае квоту посещаемости можно будет и поднять. Для этого люди, приходящие на стадионы, должны соблюдать все правила безопасности. Я бы также обратил внимание на то, что 23-м туре было одержано сразу четыре гостевые победы.

— О чём это говорит?

— При практически полном отсутствии болельщиков командам проще играть на выезде. На них ничего не давит. Преимущество своего поля нивелируется. А 3—5 тысяч болельщиков на трибунах всё же не могут создать такую атмосферу, как заполненный до отказа стадион.

— «Краснодар» из-за переноса матча с «Динамо» получил возможность ещё неделю спокойно готовиться к первой игре. Это пойдёт команде на пользу?

— Сложный вопрос. Может, лучше было бы уже начать играть. Ведь теперь поединок с «Динамо» состоится 19 июля. Значит, «Краснодару» предстоит провести три матча за восемь дней, а бело-голубым — за неделю. Это очень непростой график. С другой стороны, команды, выступающие в Лиге чемпионов, по нему играют. Но в таких условиях у тебя даже не остаётся времени на тренировки: только матчи и восстановление. Когда между встречами три дня — ещё куда ни шло, но два... Это не смертельно, но непросто.

— Согласно регламенту, «Ростову» и «Динамо» предстоит провести две недели на карантине. Как это повлияет на команды?

— Чтобы ответить на данный вопрос, нужно знать, разрешено ли вообще футболистам тренироваться. Если да, то в каком объёме. Мы ничего сейчас до конца не понимаем. К сожалению, два коллектива уже пострадали. Тяжело представить, что чемпионат в дальнейшем обойдётся без подобных форс-мажоров. Возможно, имеет смысл пойти по другому пути и не сажать под замок всю команду. Но в той же Англии гораздо меньше перелётов. Ты сел на автобус и доехал до стадиона. А в России, даже летая чартером, контактируешь с людьми.