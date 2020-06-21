Решающий гол на 91-й минуте, четыре удаления и незабитый пенальти: как «Уфа» и «Локомотив» вырвали победы в РПЛ

«Локомотив» в рамках 23-го тура РПЛ с минимальным счётом обыграл «Оренбург» в дебютном матче под руководством Марко Николича. При этом судья Станислав Васильев показал футболистам обеих команд три красные карточки. Гости заканчивали игру вдевятером, а нападающий красно-зелёных Эдер в концовке не реализовал пенальти. Во встрече «Уфы» и «Тамбова» подопечные Сергея Первушина были вынуждены более часа действовать в меньшинстве после удаления Гурама Тетрашвили и едва не отобрали очки у соперника. Победу хозяевам на 91-й минуте принёс гол вышедшего на замену Николая Гиоргобиани.

Красивый гол Миранчука и удачный дебют Николича

Встреча между «Локомотивом» и «Оренбургом» в Черкизово стала первой для нового тренера красно-зелёных Марко Николич. Ильшат Айткулов также проводил первую игру с тех пор, как его назначили и.о. тренера.

Фанаты железнодорожников, как и ожидалось, встретили Николича не самым тёплым образом. В начале матча они скандировали фамилию Юрия Сёмина, а после 20-й минуты покинули трибуны.

Это не помешало хозяевам набрать три важнейших очка в борьбе за серебро и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Победу красно-зелёным принёс точный удар Алексея Миранчука ближе к концу первого тайма. После скидки Рифата Жемалетдинова полузащитник закрутил снаряд в ближний угол и записал на свой счёт шестой гол в текущем сезоне РПЛ.

Данный мяч так и остался единственным в этой встрече. Зато игра получилась богатой на карточки. Судья Станислав Васильев показал сразу 13 жёлтых, три из которых трансформировались в красные.

В добавленное к первому тайму время в меньшинстве неожиданно остался «Локомотив». Автор результативной передачи Жемалетдинов наступил на ногу Виталию Шахову и получил вторую карточку.

Составы уравнялись после перерыва, причём Даниэль Мишкич был удалён в достаточно неоднозначном эпизоде. На 57-й минуте рефери назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за фол хорвата на Гжегоже Крыховяке и показал ему второй «горчичник». Однако после просмотра повтора арбитр отменил своё решение, поскольку чуть ранее в данном моменте Мурило нарушил правила на оппоненте. При этом карточка Мишкича осталась в силе, и он покинул поле.

За пять минут до финального свистка удаление получил ещё один футболист «Оренбурга» Андрей Малых. Защитник сыграл рукой после подачи углового на чужой половине, чтобы не допустить контратаку соперника.

А в добавленное время судья вновь прибег к помощи VAR. Миранчук в чужой штрафной попытался обыграть вышедшего на замену Андреа Чуканова и оказался на газоне. Васильев поначалу фол не зафиксировал, и гости даже успели провести быструю контратаку, закончившуюся не засчитанным из-за офсайда голом Мамаду Силлы.

Но после подсказки помощников и просмотра повтора судья указал на «точку». Миранчук, заработавший пенальти, уступил право нанести удар Эдеру, но португалец с одиннадцатиметровой отметки пробил сильно выше ворот. Примечательно, что нападающий не реализовал лишь второй пенальти в карьере.

«Локомотив» добился успеха в первом матче под руководством Николича и продлил победную серию в РПЛ до трёх матчей. В 2020-м железнодорожники набрали в четырёх поединках чемпионата России десять очков из 12 возможных. «Оренбург», напротив, потерпел третье поражение подряд и опустился на предпоследнее, 15-е место. Команда имеет равное количество очков с «Ахматом» — 23, и на один балл опережает замыкающие турнирную таблицу «Крылья Советов».

Удаление на 36-й минуте и победный гол на 91-й

Другой матч игрового дня между «Уфой» и «Тамбовом» мог вовсе не состояться. По информации СМИ, аргентинский нападающий хозяев Андрес Вомбергар сдал положительный тест на коронавирус. В клубе это опровергли, но футболиста в заявке на игру не оказалось.

Без удалений данный матч также не обошёлся. На 36-й минуте судья Виталий Мешков показал прямую красную карточку защитнику гостей Гураму Тетрашвили за неспортивное поведение. При этом за шесть минут до того грузин получил «горчичник». В центре поля он едва не подрался с Вячеславом Кротовым.

Как и Васильев, Мешков прибегал к помощи VAR. На 18-й минуте после просмотра повтора он назначил пенальти за явный фол на всё том же Кротове. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Даниил Фомин.

В последствии «Уфа» неоднократно могла увеличить преимущество в счёте, но выше всяких похвал действовал вратарь соперника Гиорги Шелия.

А за 13 минут до финального свистка «Тамбов» неожиданно отыгрался. Михаил Костюков после заброса Валерия Чуперки в касание, не давая мячу опуститься на газон, перебросил вратаря.

Однако победа в этом матче всё же осталась за хозяевами. В добавленное арбитром время сработала одна из замен Вадима Евсеева. 21-летний полузащитник Николай Гиоргобиани после подачи корнера точно пробил головой, несмотря на невысокий рост (170 см), и забил дебютный мяч в Премьер-лиге. Так «Уфа» добилась первой победы в чемпионате с 7 декабря прошлого года.