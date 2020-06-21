«Локомотив» минимально обыграл «Оренбург» в 23-м туре РПЛ

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом».

Матч, проходивший на «РЖД Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 38-й минуте забил Алексей Миранчук.

По ходу встречи с поля были удалены Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Даниэль Мишкич и Андрей Малых (оба — «Оренбург»). На четвёртой компенсированной минуте форвард хозяев Эдер не забил пенальти.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» находится на 15-й позиции.

Ранее болельщики «Локомотива» покинули стадион на 20-й минуте матча из-за ухода Сёмина.