«У него закончилось терпение»: что известно о возможной отставке главного тренера ЦСКА Гончаренко

К матчу 24-го тура РПЛ с «Динамо» ЦСКА будет готовить Сергей Овчинников. В пресс-службе клуба заявили, что главный тренер Виктор Гончаренко почувствовал недомогание, поэтому пока не может выполнять свои обязанности. При этом близкие к клубу источники предполагают, что специалист намерен покинуть свой пост. По информации СМИ, он подал заявление об увольнении, сообщил об уходе подопечным и уже вернулся в Белоруссию. Однако, по мнению экс-нападающего Романа Широкова, наставником руководили эмоции после крупного поражения от «Зенита», поэтому стоит ожидать его возвращения.

Сергей Овчинников временно займёт пост главного тренера столичного ЦСКА вместо Виктора Гончаренко. Об этом стало известно вечером в понедельник, 22 июня.

«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу ощутил недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к матчу с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Между тем существует предположение, что в скором времени белорусский специалист и вовсе собирается покинуть свой пост, а руководство клуба сейчас пытается выиграть время, чтобы уговорить его остаться.

Первые слухи об отставке появились сразу после матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором ЦСКА потерпел поражение со счётом 0:4. После финального свистка Гончаренко так и не вышел к журналистам. Овчинников заявил, что у специалиста поднялось давление. Однако впоследствии СМИ сообщили, что главный тренер якобы вылетел на родину.

После разгрома многие эксперты критиковали ЦСКА и тренерский штаб за плохую физическую форму футболистов, отсутствие баланса и неготовность к возобновлению чемпионата после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. С наиболее резкой критикой в адрес Гончаренко выступил известный агент Дмитрий Селюк.

Он обвинил тренера в расизме, указав на то, что в последних двух матчах тот отдаёт предпочтение в защите молодым игрокам и не выпускает на поле его клиента, ивуарийского защитника Седрика Гогуа. Кроме того, Селюк призвал Гончаренко подать в отставку и отметил, что его уровень — команды чемпионата Белоруссии.

ЦСКА выступил в защиту специалиста. В пресс-службе назвали высказывания агента «неадекватными нападками» и «беспочвенными и надуманными обвинениями».

«Ещё более возмутительными его действия являются в свете того, что в команде есть футболист, чьи интересы он представляет. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента. Но нам и, полагаем, абсолютному большинству болельщиков неинтересно мнение господина Селюка по футбольным вопросам. ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба», — говорится в заявлении клуба.

В воскресенье, 21 июня, в СМИ появилась информация, что Гончаренко намерен покинуть ЦСКА по собственному желанию. Якобы он написал соответствующее заявление, а также объявил о своём уходе подопечным, хотя сами футболисты эту информацию не подтвердили. А в понедельник тренер не принял участия в командном собрании, из-за чего последнее пришлось отменить. Вечерняя тренировка прошла под руководством его помощников Валерия Овчинникова и Виктора Онопко.

Сообщалось также, что руководство клуба предпринимает попытки уговорить специалиста остаться до окончания сезона-2019/20. При этом многие предположили, что заявление об уходе было написано на эмоциях.

«Остынет и вернётся. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться: один матч сыграл — и сразу уходить? Он же готовил игроков к возобновлению сезона. Да, Овчинников может его заменить, но сейчас Виктором Михайловичем руководят чувства. С его стороны это будет неправильный шаг. Может, рассчитывает, что это встряхнёт команду, но вряд ли», — предположил экс-полузащитник сборной России Роман Широков.

В то же время некоторые эксперты понимают позицию Гончаренко. По мнению бывшего нападающего красно-синих Валерия Масалитина, претензии по поводу его возможной отставки необходимо предъявлять руководству клуба.

«Он пытается донести до молодых ребят свою философию, упёрся в этих трёх центральных и не отступал. Хотя для неё нужны защитники — цепные псы, как Игнашевич. Схема не работает, результаты пошли вниз. Гончаренко просил усиления, но денег нет, клуб просил его работать так. Вот у него терпение и закончилось, не может он больше с этим составом ничего сделать», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Стоит отметить, что поражение от «Зенита» уменьшило шансы ЦСКА в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, а также поставило под вопрос участие команды в еврокубках на следующий сезон. В 12 последних матчах при Гончаренко она набрала лишь 11 очков, а в последних шести и вовсе не может победить — с 24 ноября 2019 года, когда им с трудом удалось взять верх над «Крыльями Советов» (1:0).

Гончаренко занимает свой пост с декабря 2016 года. Под его руководством ЦСКА дважды завоёвывал серебро чемпионата России, а в сезоне-2017/18 показал один из лучших результатов на международной арене за последнее время. Команда заняла третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, но дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила лондонскому «Арсеналу».

После ухода целого ряда лидеров красно-синим пришлось столкнуться со сменой поколений, и их результаты пошли на спад. Несмотря на две победы над «Реалом» в сезоне-2018/19, подопечные Гончаренко не смогли попасть в еврокубковую весну, а в РПЛ заняли четвёртое место. В нынешнем сезоне ЦСКА также не вышел из группы Лиги Европы. После 23 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, уступая два очка «Ростову».

На протяжении последнего года неоднократно сообщалось о напряжённых отношениях между Гончаренко и руководством клуба, а в конце апреля появилась информация, что он покинет свой пост по окончании сезона. Генеральный директор Роман Бабаев опроверг эту информацию, а в мае стало известно, что контракт специалиста продлён ещё на один год.