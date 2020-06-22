СМИ: Гончаренко вернулся в Белоруссию после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отправился на родину, в Белоруссию, сразу по завершении матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что клуб ведёт «непростые» переговоры с Гончаренко относительно его работы с командой до завершения нынешнего сезона. Ожидается что решение должно быть принято уже ко вторнику, 23 июня.

По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Гончаренко нет на базе ЦСКА накануне собрания команды.