Адвокат экс-жены Тарасова высказался о решении суда об увеличении алиментов

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Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает игрок.
Адвокат экс-жены Тарасова высказался о решении суда об увеличении алиментов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Началось всё с того, что Тарасов просил суд уменьшить алименты до 50 тыс. рублей. Он подал иск в межсезонье, когда нигде не играл, и наивно думал, что суд вынесет решение до того, как он найдёт клуб. Не получилось. Суд отменил прошлое постановление, а Дмитрий сказал, что согласен на 1/6 доходов, но мы подали встречный иск на выплату 1/4 доходов и денежную сумму. Суд удовлетворил наши требования и взыскал 1/4 всех доходов и дополнительно 104 тыс. рублей, что получается даже больше, чем он платил до этого», — цитирует Жорина Sport24

До этого в СМИ появлялась информация, что спортсмен задолжал своей бывшей жене более 7,5 млн рублей по алиментам. При этом данная сумма могла увеличиться. В марте Тарасов подал в суд на бывшую жену.

Ранее Тарасов рассказал, сколько копил на элитную иномарку для своей нынешней супруги.

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