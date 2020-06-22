СМИ: Один из братьев Березуцких отказался стать и. о. главного тренера ЦСКА

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Руководство московского футбольного клуба ЦСКА предложило одному из братьев Березуцких, которые являются бывшими игроками армейцев, стать исполняющим обязанности главного тренера команды, а второму — войти в тренерский штаб.
СМИ: Один из братьев Березуцких отказался стать и. о. главного тренера ЦСКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, братья отказались, так как считают себя для этого недостаточно опытными.

Неделю назад Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить команду Российской премьер-лиги.

По информации СМИ, главный тренер красно-синих Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4). При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко.

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