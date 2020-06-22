СМИ: Один из братьев Березуцких отказался стать и. о. главного тренера ЦСКА

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА предложило одному из братьев Березуцких, которые являются бывшими игроками армейцев, стать исполняющим обязанности главного тренера команды, а второму — войти в тренерский штаб.

Как сообщает Sport24, братья отказались, так как считают себя для этого недостаточно опытными.

Неделю назад Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить команду Российской премьер-лиги.

По информации СМИ, главный тренер красно-синих Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4). При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко.