СМИ: Один из братьев Березуцких отказался стать и. о. главного тренера ЦСКА
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- РИА Новости
Как сообщает Sport24, братья отказались, так как считают себя для этого недостаточно опытными.
Неделю назад Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить команду Российской премьер-лиги.
По информации СМИ, главный тренер красно-синих Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4). При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.
Ранее сообщалось, что Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко.