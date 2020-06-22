ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко

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Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
  • РИА Новости

«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», — говорится в Twitter-аккаунте армейцев.

По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4). При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее Широков заявил, что Гончаренко остынет и вернётся в ЦСКА.

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