Вратарь «Динамо» Шунин: вопрос о переносе матча с «Краснодаром» решился за 10 минут

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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поблагодарил футбольный клуб «Краснодар» за перенос матча 23-го тура между командами на 19 июля.
Вратарь «Динамо» Шунин: вопрос о переносе матча с «Краснодаром» решился за 10 минут
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«От лица всей команды — спасибо «Краснодару» и лично Сергею Галицкому. Когда речь зашла о переносе матча, «Краснодар» сразу дал добро. Вопрос решился за 10 минут. Иначе на игру пришлось бы лететь нашей молодёжке, которая до этого не тренировалась ни дня. Это фейр-плей, и это круто. Ждём честной мужской борьбы 19 июля», — написал Шунин в Instagram.

«Динамо» подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. После этого встал вопрос о переносе игры. Изначально матч между «Краснодаром» и «Динамо» был запланирован на 21 июня.

В подобной ситуации «Ростов» был вынужден выставить на матч с «Сочи» (1:10) состав из футболистов академии 2001—2004 годов рождения.

Ранее тренер бело-голубых Кирилл Новиков заявил, что с ЦСКА может сыграть молодёжный состав «Динамо».

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