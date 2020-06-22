Рахимов о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА: эмоциональная реакция, надо уметь держать удар

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о возможном уходе Виктора Гончаренко из столичного ЦСКА.

«Насколько я понимаю, у него была эмоциональная реакция после поражения со счётом 0:4. При этом я не сказал бы, что «Зенит» настолько превосходил ЦСКА, просто у армейцев игра не получалась, допускали много брака и достаточно быстро пропустили. Были ошибки в обороне, можно сделать скидку на молодость защитников. Реакция тренера эмоциональная, но я всё равно считаю, что в таких ситуациях надо уметь держать удар. И тренер должен показать команде, что он может это сделать, и помочь игрокам тоже выдержать удар», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. В мае тренер и клуб подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА.