Карантин «Динамо» и «Ростова» и игровые проблемы ЦСКА: что может помочь «Спартаку» спасти сезон в РПЛ

«Спартак» вернулся в список претендентов на попадание в еврокубки. Благодаря победе в Туле над «Арсеналом» подопечные Доменико Тедеско сократили отставание от зоны Лиги Европы до пяти очков. С учётом игровых проблем главного конкурента — ЦСКА, а также выявленных случаев заболевания коронавирусом в «Динамо» и «Ростове» у красно-белых появился шанс спасти казавшийся проваленным сезон.

23-й тур чемпионата России по футболу ознаменовался возрождением московского «Спартака». Ещё перед зимней паузой всем казалось, что сезон для команды безвозвратно потерян и спасти её может только успех в Кубке России. А после поражения от «Ростова» со счётом 1:4 на своём поле в заключительном матче 2019 года многие не исключали даже, что красно-белым весной предстоит борьба за выживание.

Однако несколько успешных гостевых игр с «Динамо» и «Оренбургом» в феврале и марте несколько выправили ситуацию. Правда, не настолько, чтобы мечтать о чём-то большем, чем шестое место. Но трёхмесячный перерыв из-за пандемии коронавируса изменил все расклады. Теперь не исключён вариант, при котором «Спартак» из неудачника чемпионата превратится в участника еврокубков.

Так сложилось, что всех соседей красно-белых по турнирной таблице в последние дни внезапно настигли серьёзные проблемы. «Арсенал» из-за проигрыша отпустил прямого конкурента на расстояние трёх очков. «Динамо» теперь уступает землякам один зачётный балл, хотя и имеет матч в запасе. Но из-за положительных результатов теста на коронавирус у нескольких игроков вся команда отправлена на карантин.

Ближайший соперник бело-голубых «Краснодар» согласился на перенос встречи. Предварительно её назначили на 19 июля. Однако реальные перспективы динамовцев расплывчаты. Например, 1 июля у них намечен выездной матч с «Сочи», который, в свою очередь, отказался переносить игру с «Ростовом», где также выявили случаи инфицирования. Не исключено, что «Динамо» придётся отправлять на юг молодёжный состав. Это с большой долей вероятности чревато потерей очков.

Также по теме «Есть какая-то непоследовательность»: почему окончание сезона РПЛ не должно превращаться в фарс Московское «Динамо» вслед за «Ростовом» не смогло выставить основной состав на матч 23-го тура РПЛ из-за вспышки коронавируса. Однако...

Едва ли москвичам стоит ждать переноса игр с ЦСКА и «Арсеналом». Для их проведения после выздоровления футболистов попросту не хватит дат в календаре. Не внушает оптимизма и состояние команды после выхода из карантинного режима. Только набрав форму, спортсмены рискуют вновь потерять её из-за вынужденного пропуска совместных тренировок.

ЦСКА столкнулся с чисто игровыми проблемами. В домашнем матче против «Зенита» провально действовала оборона армейцев. Ошибки защитников стали причиной крупного поражения. Неубедительные действия Виктора Васина заставили бывшего игрока красно-синих Дмитрия Кузнецова заявить, что защитник не соответствует уровню клуба. Двое других защитников, Игорь Дивеев и Вадим Карпов, по мнению специалистов, ещё слишком молоды и неопытны. Как бы то ни было, ближайшее будущее коллектива и самого Виктора Гончаренко пока вызывает слишком много вопросов.

В 24-м туре у армейцев запланирован матч с «Динамо», о судьбе которого, скорее всего, станет известно на следующей неделе. А 30 июня ЦСКА должен принять «Спартак», которого опережает на пять очков. Учитывая перечисленные трудности красно-синих и очную встречу, гандикап не кажется столь существенным.

На четвёртой строчке в таблице, опережая на два очка ЦСКА и на семь — «Спартак», располагается «Ростов». Что делать с командой Валерия Карпина, ломает голову руководство РФС. Пока ясно одно: в случае дальнейшего выставления необстрелянной молодёжи на матчи, дончане вряд ли могут рассчитывать на зарабатывание очков. Это значит, что теоретически «Спартак» может свести к минимуму отставание от жёлто-синих уже через два тура. Перед зимней паузой такой сюжет казался неправдоподобным.

По сути, из первой семёрки РПЛ только «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» получили игровую практику и добились положительного результата в 23-м туре. После питерцев именно москвичи показали наиболее качественный футбол, пусть и не обошлись при этом без отдельных помарок в обороне. Возможно, только сейчас о «Спартаке» можно начинать говорить как о команде Доменико Тедеско.

Немецкий специалист стоит во главе десятикратных чемпионов России уже больше восьми месяцев. Это достаточный срок для того, чтобы не ассоциировать команду с предыдущим наставником Олегом Кононовым. К тому же из-за пандемии Тедеско имел два подготовительных периода для того, чтобы в деталях донести свои идеи до подопечных.

Да, функциональное состояние команды оставалось загадкой, возможно, и для самого тренерского штаба. Болельщики красно-белых не просто так опасались за результат гостевой встречи с «Арсеналом». Во время краткосрочного лагеря подопечные Доменико Тедеско разгромно уступили «Динамо», тогда как соперник одолел ЦСКА в Москве. Однако пессимистичные прогнозы не оправдались: в Туле игра у «Спартака» задалась с самого начала.

Матч показал, что лидеры «Спартака» успели набрать неплохие кондиции. Очевидно, порадовал своего наставника взрывными рейдами Зелимхан Бакаев, перенесший ранее COVID-19. Его пример, равно как и случай Романа Зобнина, показали, что восстановиться после заболевания профессиональному спортсмену можно довольно быстро. В центре поля всё больше лидерских функций берёт на себя Алекс Крал, без которого уже нельзя представить современный «Спартак». Впервые отличился за москвичей Александр Соболев.

Перечисленные игроки, а потом и сменивший российского форварда аргентинец Эсекьель Понсе легко убегали в контратаки и расчерчивали явно отработанные в Тарасовке геометрически выверенные комбинации. Чувствовалось, что они атакуют не как придётся, а воплощают в жизнь тренерские схемы.

На последних минутах блеснул мастерством Александр Максименко, отразивший пенальти. Ему, конечно, хотелось оставить свои ворота «сухими». Однако концовку «Спартак» в целом смазал, пропустив два необязательных гола. При этом некоторые поставили под сомнение правомерность назначения 11-метрового судьёй Евгением Турбиным в компенсированное время.

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин, впрочем, отметил у команды «небольшую несыгранность» и недостаток командных действий.

«В основном занимались индивидуальной подготовкой. Нужно наладить связи во всех линиях. Поэтому нынешняя тактика игры «вторым номером» была идеальна. «Спартак» сыграл на результат и добился его... Есть шанс попасть в Лигу Европы. От ЦСКА отделяет пять очков. Можно попасть в «пятерку», — приводит слова Гладилина «Советский спорт».

События в российском футболе в последние дни разворачиваются очень быстро. Никто не сможет сегодня поручиться, что в «Динамо» не было заболевших на 14 июня, когда состоялся контрольный матч со «Спартаком».

Пока же видится, что календарь завершающей стадии чемпионата у красно-белых один из самых лёгких. Четыре из семи оставшихся встреч они проведут на стадион «Открытие Арена». Не нужно будет покидать пределы Москвы и для встречи с ЦСКА. Красно-белым придётся съездить в гости лишь к «Сочи» и «Рубину». Команды Леонида Слуцкого и Владимира Федотова сложно назвать непреодолимым препятствием на пути к решению задачи по спасению сезона.