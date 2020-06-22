Широков: Гончаренко остынет и вернётся в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал информацию о возможном уходе Виктора Гончаренко из московского ЦСКА.

«Гончаренко остынет и вернётся. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться: один матч сыграл — и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона. Да, Овчинников может его заменить, но сейчас Виктором Михайловичем руководят эмоции. С его стороны будет неправильно покидать команду. Может, он рассчитывает, что это встряхнёт команду, но вряд ли», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Он отметил, что решение расторгнуть контракт со стороны Гончаренко будет нелогичным.

«Зачем тогда нужно было его подписывать? Отставка может пойти как в плюс, так и в минус. А что касается слов о том, что Гончаренко не купили нужных игроков и не усилили состав, то разве у ЦСКА плохие игроки? Получается, когда эти футболисты обыгрывали «Реал» — они хорошие. А когда эта молодая команда повзрослела, должна была стать лучше, но этого не произошло, игроки сразу стали плохими? Так что не стоит предъявлять претензии руководству из-за трансферов, просто рост молодых футболистов остановился — вот отсюда и все неудачи», — добавил Широков.

По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Гончаренко вернулся в Белоруссию после матча с «Зенитом».