КДК РФС рассмотрит расистские выкрики фанатов ЦСКА в адрес игрока «Зенита» Малкома

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит вопрос возможных расистских выкриков болельщиков ЦСКА в адрес форварда «Зенита» Малкома во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС рассмотрит расистские выкрики фанатов ЦСКА в адрес игрока «Зенита» Малкома
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Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого передаёт ТАСС.

После игры, прошедшей в Москве и завершившейся победой «Зенита» со счётом 4:0, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, что союз изучит материалы на предмет выявления расистского характера выкриков в адрес бразильского форварда.

Ранее сообщалось, что в РФС и РПЛ не намерены досрочно завершать сезон из-за коронавируса.

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