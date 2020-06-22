КДК РФС рассмотрит расистские выкрики фанатов ЦСКА в адрес игрока «Зенита» Малкома
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Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого передаёт ТАСС.
После игры, прошедшей в Москве и завершившейся победой «Зенита» со счётом 4:0, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, что союз изучит материалы на предмет выявления расистского характера выкриков в адрес бразильского форварда.
Ранее сообщалось, что в РФС и РПЛ не намерены досрочно завершать сезон из-за коронавируса.