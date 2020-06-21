В РФС изучат скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что организация изучит скандирования фанатов московского ЦСКА в адрес бразильского форварда петербургского «Зенита» Малкома во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные системой мониторинга. В случае если будет установлен дискриминационный характер выкриков фанатов в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», — заявил Смертин «Чемпионату».

«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:0. Малком забил два мяча.

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