В РФС изучат скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма
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- РИА Новости
«В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные системой мониторинга. В случае если будет установлен дискриминационный характер выкриков фанатов в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», — заявил Смертин «Чемпионату».
«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:0. Малком забил два мяча.
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