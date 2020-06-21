В РФС изучат скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма

Короткая ссылка
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что организация изучит скандирования фанатов московского ЦСКА в адрес бразильского форварда петербургского «Зенита» Малкома во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В РФС изучат скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В данный момент мы анализируем материалы с матча, полученные системой мониторинга. В случае если будет установлен дискриминационный характер выкриков фанатов в адрес Малкома, дело будет передано на изучение в КДК РФС», — заявил Смертин «Чемпионату».

«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:0. Малком забил два мяча.

Ранее Алаев заявил, что все понимали неизбежность заболевания коронавирусом в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить