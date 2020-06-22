Уткин о ситуации в РПЛ из-за коронавируса: над нами смеётся вся Европа

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о ситуации вокруг возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях пандемии коронавируса.

«Над нами смеётся вся Европа. Матч в Сочи — позор, который не отмыть очень долго. Сейчас находятся люди, которые пытаются прикрыться ошмётками регламента. Чего стоит наш регламент, показал Кубок России. Он писался не в спешке, а заблаговременно, но даже при этом в нём возникла дыра, которая привела к тому, что полуфинальный матч между двумя самыми популярными командами страны назначался со скандалом», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Он также раскритиковал заявления РФС и РПЛ о том, что пандемия коронавируса не является форс-мажорным событием.

«Может, вспышка не является форс-мажорным событием, но огромное количество процедурных актов происходит в связи с этой вспышкой. Чемпионат России должен был многое предусмотреть», — добавил журналист.

Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлён 19 июня.

Ранее сообщалось, что, по мнению Александра Самедова, вспышки коронавируса в командах РПЛ ставят под угрозу завершение чемпионата.